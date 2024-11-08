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كولر ينتظر تقريرا طبيا بتفاصيل إصابة رامي ربيعة وإمام عاشور - أخبار كلمتك

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كولر ينتظر تقريرا طبيا بتفاصيل إصابة رامي ربيعة وإمام عاشور - أخبار كلمتك

كولر ينتظر تقريرا طبيا بتفاصيل إصابة رامي ربيعة وإمام عاشور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 09:20 مساءً - ينتظر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر الحصول على تقرير طبي لمعرفة تفاصيل إصابة إمام عاشور ورامي ربيعة ثنائي الفريق، والتي تعرضا لها خلال المشاركة أمام زد في الدوري. 

وغادر إمام عاشور ورامي ربيعة مباراة الأهلي وزد التي أقيمت أمس الخميس، بسبب الإصابة التي لحقت بهما خلال أحداث اللقاء. 

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وعلي جانب أخر يغادر مساء اليوم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رفقة جهازه المعاون إلى سويسرا لقضاء إجازة لمدة خمسة أيام، يعود بعدها إلى القاهرة لمواصلة تدريبات الفريق، استعدادًا لمباريات الدوري الممتاز ودوري ابطال إفريقيا.

وكان كولر منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات بسبب توقف النشاط المحلي لارتباط المنتخب بمباراتي بتسوانا والرأس الأخضر في تصفيات بطولة أمم إفريقيا.

وأخطر كولر لاعبي الفريق بمنحهم راحة لمدة أسبوع،  بعد انتهاء مباراة زد بالأمس على أن يعود الفريق الى التدريبات يوم الجمعة المقبل استعدادا لمباريات الفريق بيطولة الدوري 

وكان الأهلي حقق الفوز على زد في الجولة الثانيه لبطولة الدوري الممتاز، بهدف دون رد أحرزه طاهر محمد طاهر ليتصدر الأهلي البطولة بست نقاط وستة أهداف 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري والقناة الناقلة

 ويلتقي النادي الأهلي نظيره فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 22 نوفمبر الجاري في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري المصري الممتاز وتنقل المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

وفاز الأهلي أمس على زد بهدف نظيف سجله طاهر محمد طاهر فى الدقيقة 11 من أحداث المباراة التى جمعت الفريقين على إستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات الدوري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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