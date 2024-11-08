الدوري السعودي، تعادل سلبي بين الأهلي والرائد في الشوط الأول - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:37 مساءً - الدوري السعودي، انتهى الشوط الأول من مباراة أهلي جدة أمام الرائد بالتعادل السلبي بدون أهداف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب الملك عبدالله بالمدينة الرياضية بجدة، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

أعلن الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الرائد، اليوم الجمعة، في الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.

تشكيل أهلي جدة أمام الرائد

وواصل مدرب الأهلي إبعاد المهاجم الإنجليزي، إيفان توني، عن التشكيل الأساسي، بعدما كان بديلا أيضا في مباراة الشرطة العراقي، بدوري أبطال آسيا للنخبة.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: علي مجرشي – ريان حامد – روجر إيبانيز – سعد بالعبيد.

خط الوسط: زياد الجهني – فرانك كيسي – جابري فيجا.

خط الهجوم: روبرتو فيرمينو – رياض محرز – فراس البريكان.

فريق الرائد السعودي، كلمتك

تشكيل الرائد في مواجهة أهلي جدة

في المقابل، سيدخل مدرب الرائد، البرازيلي أودير هيلمان، المباراة بكل من:

حراسة المرمى: مشاري سنيور

خط الدفاع: محمد الدوسري – عبدالله هزازي – مبارك الراجح – أيوب قاسمي.

خط الوسط: عبدالله اليوسف – زكريا هوساوي – ماتياس نورمان.

خط الهجوم: مهدي عبيد – صالح العمري – أمير سعيود.

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