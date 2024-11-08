«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

«التعليم» تلزم ولي الأمر بتسليم التابلت بعد تخرج الطالب في الثانوية العامة - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

موعد بداية شهر رمضان لعام 2025 - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

عبد الغفار: 212 مليون خدمة طبية قدمتها 100 ‏مليون صحة» خلال 6 سنوات - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

إخلاء المباني فورًا، جيش الاحتلال يصدر بيانا عاجلا موجها للمدنيين اللبنانيين - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 من القادة الميدانيين لحزب الله - أخبار كلمتك

جيش الاحتلال يعلن اغتيال 3 من القادة الميدانيين لحزب الله - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة لوقف العدوان الإسرائيلي - أخبار كلمتك

وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين لتفعيل التعاون في المجالات المشتركة - أخبار كلمتك

وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين لتفعيل التعاون في المجالات المشتركة - أخبار كلمتك

السياحة والآثار تطلق مشروع إحياء التاريخ المصري - أخبار كلمتك

السياحة والآثار تطلق مشروع إحياء التاريخ المصري - أخبار كلمتك

جدول فعاليات وندوات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 - أخبار كلمتك

جدول فعاليات وندوات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ45 - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 06:34 - اللاعبون الإسرائيليون هربوا من الملعب.. صواريخ حزب الله توقف مباراة كرة قدم شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 06:34 - اللاعبون الإسرائيليون هربوا من الملعب.. صواريخ حزب الله توقف مباراة كرة قدم شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:34 - اللاعبون الإسرائيليون هربوا من الملعب.. صواريخ حزب الله توقف مباراة كرة قدم شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:34 مساءً - بعد قصف حزب الله لشمال إسرائيل، تم إطلاق صافرات الإنذار التي تنبّه المستوطنين بوجوب تواجدهم في مكان يحتمون فيه من الانفجارات.

وفي أحد ملاعب كرة القدم في كفار سابا، كانت هناك مباراة قائمة في نفس الوقت الذي أطلقت فيه الصواريخ، وإذ فجأة هرول جميع اللاعبين الإسرائليين هربا من الاستاد متّجهين إلى الباب الرئيسي بعد سماع صافرات الإنذار مباشرة.

ظهر اللاعبون في مقطع فيديو نشر على منصة X، وهم يهربون خوفا من الصواريخ التي أطلقها حزب الله، والتي ربما تسقط في مركز ملعب كرة القدم وتحدث انفجارا قد يحرق الأخضر واليابس وكل من يقف في طريقه.

https://twitter.com/lebanondebate/status/1854891666294857970?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1854891666294857970%7Ctwgr%5E71c74ba69350ece87ae02110f393bdd04c09b5eb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.youm7.com%2Fstory%2F2024%2F11%2F8%2FD8B5D988D8A7D8B1D98AD8AE-D8ADD8B2D8A8-D8A7D984D984D987-D8AAD8ACD8A8D8B1-D984D8A7D8B9D8A8D98AD986-D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984D98AD98AD986-D8B9D984D989-D8A7D984D987D8B1D988D8A8-D985D986-D985D8A8D8A7D8B1D8A7D8A9%2F6770520

وفي إطار سلسلة «عمليات خيبر»، أعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة «تل نوف» الجوية جنوبي تل أبيب برشقة من الصواريخ النوعية.

وذكرت «القناة 12 العبرية، أن حزب الله أطلق منذ الصباح رشقات صاروخية على منطقة حيفا ومحيطها وصولا إلى الوسط، مؤكدة أن النيران القادمة من لبنان لا تتوقف بل تزيد من ناحية العدد والمدى.

اقرأ أيضاً
حزب الله يستهدف قوات الاحتلال الإسرائيلي برشقتين صاروخيتين

17 شهيدا إثر غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة في قطاع غزة

مقتل أحد عناصر جيش الاحتلال بمعارك في لبنان.. وحزب الله يدمر جرافة عسكرية

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

شوبير يكشف قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة المصري - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق