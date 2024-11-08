الرياضة - 06:34 - اللاعبون الإسرائيليون هربوا من الملعب.. صواريخ حزب الله توقف مباراة كرة قدم شمال إسرائيل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:34 مساءً - بعد قصف حزب الله لشمال إسرائيل، تم إطلاق صافرات الإنذار التي تنبّه المستوطنين بوجوب تواجدهم في مكان يحتمون فيه من الانفجارات.

وفي أحد ملاعب كرة القدم في كفار سابا، كانت هناك مباراة قائمة في نفس الوقت الذي أطلقت فيه الصواريخ، وإذ فجأة هرول جميع اللاعبين الإسرائليين هربا من الاستاد متّجهين إلى الباب الرئيسي بعد سماع صافرات الإنذار مباشرة.

ظهر اللاعبون في مقطع فيديو نشر على منصة X، وهم يهربون خوفا من الصواريخ التي أطلقها حزب الله، والتي ربما تسقط في مركز ملعب كرة القدم وتحدث انفجارا قد يحرق الأخضر واليابس وكل من يقف في طريقه.

https://twitter.com/lebanondebate/status/1854891666294857970?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1854891666294857970%7Ctwgr%5E71c74ba69350ece87ae02110f393bdd04c09b5eb%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.youm7.com%2Fstory%2F2024%2F11%2F8%2FD8B5D988D8A7D8B1D98AD8AE-D8ADD8B2D8A8-D8A7D984D984D987-D8AAD8ACD8A8D8B1-D984D8A7D8B9D8A8D98AD986-D8A5D8B3D8B1D8A7D8A6D98AD984D98AD98AD986-D8B9D984D989-D8A7D984D987D8B1D988D8A8-D985D986-D985D8A8D8A7D8B1D8A7D8A9%2F6770520

وفي إطار سلسلة «عمليات خيبر»، أعلن حزب الله اللبناني استهداف قاعدة «تل نوف» الجوية جنوبي تل أبيب برشقة من الصواريخ النوعية.

وذكرت «القناة 12 العبرية، أن حزب الله أطلق منذ الصباح رشقات صاروخية على منطقة حيفا ومحيطها وصولا إلى الوسط، مؤكدة أن النيران القادمة من لبنان لا تتوقف بل تزيد من ناحية العدد والمدى.