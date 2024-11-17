أبرزها إيطاليا وفرنسا، مباريات اليوم في الأمم الأوروبية وتصفيات أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:05 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد عدد من المباريات القوية في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها تصفيات كأس الأمم الأفريقية ودوري الأمم الأوروبية.

وتقام اليوم المباريات التالية:

دوري الأمم الأوروبية

مقدونيا × جزر فاروه - 4 عصرا | بي إن سبورت 3

لاتفيا × أرمينيا - 4 عصرا

إنجلترا × أيرلندا - 7 مساء | بي إن سبورت 1

فنلندا × اليونان - 7 مساء | بي إن سبورت 5

النمسا × سلوفينيا - 7 مساء | بي إن سبورت 4

النرويج × كازاخستان - 7 مساء | بي إن سبورت 3

إيطاليا × فرنسا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 1

تصفيات كأس الأمم الأفريقية

الجزائر × ليبريا - 6 مساء | بي إن سبورت 2

توجو × غينيا الإستوائية - 6 مساء

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما

تونس × المغرب - 5 مساء | أون تايم سبورت 2

الجزائر × مصر - 8 مساء | أون تايم سبورت 1

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