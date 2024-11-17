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أبرزها إيطاليا وفرنسا، مباريات اليوم في الأمم الأوروبية وتصفيات أفريقيا - أخبار كلمتك

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أبرزها إيطاليا وفرنسا، مباريات اليوم في الأمم الأوروبية وتصفيات أفريقيا - أخبار كلمتك

أبرزها إيطاليا وفرنسا، مباريات اليوم في الأمم الأوروبية وتصفيات أفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 17 نوفمبر 2024 02:05 صباحاً - مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد عدد من المباريات القوية في مختلف البطولات والمسابقات، أبرزها تصفيات كأس الأمم الأفريقية ودوري الأمم الأوروبية.

وتقام اليوم المباريات التالية:

دوري الأمم الأوروبية

مقدونيا × جزر فاروه - 4 عصرا | بي إن سبورت 3

لاتفيا × أرمينيا - 4 عصرا

إنجلترا × أيرلندا - 7 مساء | بي إن سبورت 1

فنلندا × اليونان - 7 مساء | بي إن سبورت 5

النمسا × سلوفينيا - 7 مساء | بي إن سبورت 4

النرويج × كازاخستان - 7 مساء | بي إن سبورت 3

إيطاليا × فرنسا - 9:45 مساء | بي إن سبورت 1

 

تصفيات كأس الأمم الأفريقية

الجزائر × ليبريا - 6 مساء | بي إن سبورت 2

توجو × غينيا الإستوائية - 6 مساء

 

تصفيات أفريقيا تحت 20 عاما

تونس × المغرب - 5 مساء | أون تايم سبورت 2

الجزائر × مصر - 8 مساء | أون تايم سبورت 1

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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