الرياضة - 05:36 - مائل للبرودة ليلا.. حالة الطقس المتوقعة غدا السبت 9 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:36 مساءً - حالة الطقس غدا.. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /السبت/ نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ومائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكرعلى كافة الانحاء، كما تظهر شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

كما يتوقع خبراء الأرصاد أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى تمتد مساء الى مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر الى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الإدارية 24 16

6 أكتوبر 25 16

بنهــــا 25 17

دمنهور 23 17

وادى النطرون 24 16

كفر الشيخ 24 18

المنصورة 24 18

الزقازيق 25 17

شبين الكوم 24 18

طنطا 24 17

دمياط 25 19

بورسعيد 25 20

الإسماعيلية 25 17

السويس 25 18

العريش 25 16

رفح 25 15

رأس سدر 26 21

نخل 24 12

كاترين 21 10

الطور 26 18

طابا 26 19

شرم الشيخ 29 22

الاسكندرية 23 17

العلمين 23 18

مطروح 22 18

السلوم 21 15

سيوة 23 14

رأس غارب 29 21

الغردقة 30 20

سفاجا 30 21

مرسى علم 29 19

شلاتين 30 21

حلايب 27 22

أبو رماد 29 20

رأس حدربة 27 22

الفيوم 26 15

بني سويف 26 15

المنيا 26 14

أسيوط 27 15

سوهاج 29 15

قنا 31 16

الأقصر 31 16

أسوان 31 17

الوادى الجديد 29 14

أبوسمبل 31 16