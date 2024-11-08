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الرياضة - 05:20 - محافظ القاهرة: الرئيس السيسي وجه بتدشين مشروعات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 05:20 - محافظ القاهرة: الرئيس السيسي وجه بتدشين مشروعات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:20 - محافظ القاهرة: الرئيس السيسي وجه بتدشين مشروعات تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 8 نوفمبر 2024 05:20 مساءً - أكد محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أصدر توجيهاته لاتخاذ العديد من الإجراءات الحاسمة للتغلب على التحديات خلال السنوات العشر الماضية وتدشين عدد من المشروعات التي تتماشى مع الأهداف التنمية المستدامة ولتحقيق رؤية 2030 سعيا لتأسيس الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك فى الكلمة التي ألقاها محافظ القاهرة اليوم الجمعة فى الجلسة الختامية للمنتدى الحضري العالمي فى نسخته الثانية عشرة والتي استضافتها القاهرة على مدار خمسة أيام.

ورحب محافظ القاهرة بالحضور الذين شاركوا في المنتدى معربا عن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته الرسمية للمنتدى.

وأضاف أن ما يقرب من 37 ألف شخص من 182 دولة منهم 60 وزيراـ بالإضافة إلى العمد والمحافظين اجتمعوا على أرض مصر وحضروا فعاليات المنتدى الذي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة.

وأوضح أن المشاركين تبادلوا الخبرات حول التحديات الحضرية وإيجاد الحلول لها، مشيرا إلى أن مصر قدمت نموذجا حضاريا لمدينة حضارية عريقة وحافظت على عراقتها وقامت بمواجهة العديد من التحديات من خلال التطوير والتحديث.

واستعرض محافظ القاهرة الأنشطة والفعاليات التي تضمنها الأسبوع، بالإضافة إلى الأنشطة التي أقيمت خلال أيام المنتدى ومن بينها افتتاح حديقة الأندلس، معربا عن تقديره لكل من ساهم فى نجاح المنتدى والخروج بالحدث الهام بالصورة المشرفة والنتائج الإيجابية التى ستنعكس على العالم.. .كما توجه بالشكر إلى الجهات الرسمية والمؤسسات ووسائل الإعلام المحلية والدولية على التغطية فعاليات المنتدى.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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