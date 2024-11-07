الرياضة - 09:25 - رئيس لجنة الدواء لـ «حقائق وأسرار»: انفراجة ملموسة في الأزمة.. وهناك 2000 مخزن يوزعون الأدوية للصيدليات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - قال الدكتور محفوظ رمزي رئيس لجنة الدواء والتصنيع بنقابة الصيادلة: إن هناك انفراجة ملموسة في أزمة الدواء خلال الفترة الحالية مقارنة بالشهرين السابقين، لافتاً إلى أن هناك حوالي 2000 مخزن دواء يعملون على توزيع الأدوية للصيدليات.

وأضاف محفوظ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، تقديم الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن بعض شركات الأدوية والمخازن استغلت نقص الدواء وعملت على احتكار بعض الأنواع من الأدوية، موضحاً أن هناك توجيهات بتشديد الرقابة على شركات ومخازن الأدوية.

وأوضح أن هناك توجيهات من مجلس الوزراء لحل أزمة الدواء خلال المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن هناك 5 شركات توزيع كبرى تخدم 82 ألف صيدلية على مستوى الجمهورية.

وتابع رئيس لجنة الدواء والتصنيع بنقابة الصيادلة، أن هناك نقص في بعض أصناف الأدوية بشكل استثنائي في سوق الدواء، منوهاً أن بعض من مشاكل نقص الأدوية مسئولية الشركات وليست الدولة، معقباً أن هناك أزمة مالية في بعض الشركات تعمل على نقص بعض أنواع الأدوية.