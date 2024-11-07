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الرياضة - 06:01 - الاحتلال الإسرائيلي يقتحم كنيسة تديرها فرنسا في القدس الشرقية المحتلة - أخبار كلمتك

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الرياضة - 06:01 - الاحتلال الإسرائيلي يقتحم كنيسة تديرها فرنسا في القدس الشرقية المحتلة - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:01 - الاحتلال الإسرائيلي يقتحم كنيسة تديرها فرنسا في القدس الشرقية المحتلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - اقتحمت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، كنيسة تديرها فرنسا في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن أ ف ب.

وبدوره، أعلن جان نويل باروت، وزير الخارجية الفرنسي رفضه التام لاقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كنيسة تديرها باريس في القدس الشرقية المحتلة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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