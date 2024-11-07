الرياضة - 06:01 - الاحتلال الإسرائيلي يقتحم كنيسة تديرها فرنسا في القدس الشرقية المحتلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 06:01 مساءً - اقتحمت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، كنيسة تديرها فرنسا في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وذلك وفقًا لنبأ عاجل أذاعته قناة «القاهرة الإخبارية» نقلًا عن أ ف ب.
وبدوره، أعلن جان نويل باروت، وزير الخارجية الفرنسي رفضه التام لاقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي، كنيسة تديرها باريس في القدس الشرقية المحتلة.
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