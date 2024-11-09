بايرن ميونخ بالقوة الضاربة أمام سانت باولي في الدوري الألماني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 9 نوفمبر 2024 03:47 مساءً - أعلن فينسنت كومباني المدير لفريق بايرن ميونخ، تشكيل فريقه أمام سانت باولي في المباراة التي ستقام بعد قليل ضمن مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني.

تشكيل بايرن ميونخ أمام سانت باولي

ويحتل بايرن ميونخ قمة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 23 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن لايبزج صاحب المركز الثاني، ويحتل سانت باولي المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط.

وحقق بايرن ميونخ فوزًا بهدف نظيف على ضيفه بنفيكا البرتغالي في الجولة الرابعة دوري أبطال أوروبا.

وسجل البايرن 13 هدفًا ولم يستقبل أي هدف في مبارياته الأربع الأخيرة بجميع المسابقات.



في المقابل، وعلى الرغم من الفوز الأخير، فإن سانت باولي يعاني من أداء غير مستقر في الدوري، حيث فشل في الفوز في أي من مبارياته الأربع على ملعبه هذا الموسم (تعادل مرتين وخسر مرتين)، مع الحفاظ على نظافة شباكه في مباراتين فقط.

ويفتقد بايرن ميونخ لخدمات ألكسندر بافلوفيتش، ساشا بوي وسفين أولرايش، ولكن الفريق يبقى في حالة جيدة مع عودة العديد من اللاعبين في الأسابيع القادمة.

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