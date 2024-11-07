حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 14 - 11 -2024 - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

إمام عاشور: لم أتقاض مليما من الزمالك لمدة موسمين (فيديو) - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

في 13 محافظة| الأوقاف تفتتح 37 مسجدًا غدًا.. اعرف الأسماء - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2024 - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

مسلحون يتقطعون لمسن وبناته في باب اليمن بصنعاء عقب وصولهم من عدن - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - موعد مباراة السعودية وأستراليا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - حادث طريق المطرية.. حصيلة الضحايا تصل 35 (صور وأسماء) - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

الرياضة - 12:01 - ترامب يرشح النائب الجمهورى «مات جيتز» لشغل منصب وزير العدل - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - ألبوم صور.. شاهد أبرز إطلالات الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

القمر المتجمد، ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء ليلة الجمعة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

الرياضة - 05:40 - ما هي تداعيات خفض سعر الفائدة من «الفيدرالي الأمريكي»؟.. خبير يجيب - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
الرياضة - 05:40 - ما هي تداعيات خفض سعر الفائدة من «الفيدرالي الأمريكي»؟.. خبير يجيب - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:40 - ما هي تداعيات خفض سعر الفائدة من «الفيدرالي الأمريكي»؟.. خبير يجيب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 05:40 مساءً - يقرر البنك الفيدرالي الأمريكي «المركزي الأمريكي» سعر الفائدة اليوم بعد ساعات قليلة، ويترتب على قرار البنك الفيدرالي تداعيات من جوانب عدة لا تتوقف على حالة الاقتصاد الأمريكي فحسب، بل تؤثر على اقتصاديات دول ناشئة ترتبط ارتباطا كبيرا بحالة السياسة النقدية في الولايات المتحدة «أكبر اقتصاديات العالم».

وانتهجت لجنة السياسة النقدية بـ البنك الفيدرالي سياسة التشديد النقدي على مدار العامين الماضيين نظرا لوصول معدلات التضخم إلى مستويات لافتة من الارتفاع غير المسبوق.

وكان صرح جيروم باول، محافظ البنك الفيدرالي بتحول شكل السياسة النقدية في البنك الفيدرالي في حالة وصول معدلات التضخم إلى مستويات مقبولة بعد إجراءات لمحاولة تحجيم الارتفاع، واعتماد سياسة التيسير النقدي.

البنك الفيدرالي الأمريكي

تأثير قرار خفض سعر الفائدة على الاقتصاد عالميا

أشار الدكتور، سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، في تصريحات خاصة لـ كلمتك، إلى أنه «في حالة قرر البنك الفيدرالي الأمريكي خفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض في اجتماع اليوم، فسوف يؤثر ذلك لا محالة على حركة التداول السلعي في مصر تأثيرا مباشرا».

ويتوقع خبراء الاقتصاد والمال ارتفاع معدلات التضخم مرة أخرى في حالة خفض سعر الفائدة مما قد يؤثر على مستوى سعر السلع المستوردة من الولايات المتحدة في عمليات تبادل تجاري سلعية نتيجة ارتفاع سعر السلع في أمريكا والتي تنعكس على تداول تلك السلع بالنسبة للدول المستوردة.

ولفت الخبير الاقتصادي في تصريحاته لـ كلمتك إلى أن ارتفاع حركة الاستيراد نتيجة مؤثرات اقتصادية خارج نطاق القرار الاقتصادي في مصر قد تؤدي إلى إعادة تسعير الأصول «أسعار السلع» في مصر نتيجة ارتفاع تكلفة الاستيراد.

اقرأ أيضاً
توقعات بتأثير الانتخابات الأمريكية واجتماع البنك الفيدرالي على أسعار الذهب

اجتماع البنك الفيدرالي.. توقعات بتثبيت سعر الفائدة بعد ساعات قليلة

عاجل.. البنك الفيدرالي الأمريكي يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 5.5%

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق