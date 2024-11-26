الرياضة - 09:01 - تشكيل الأهلي المتوقع ضد ستاد أبيدجان اليوم في دوري أبطال إفريقيا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 09:01 صباحاً - تشكيل الأهلي المتوقع ضد ستاد أبيدجان.. يدشن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة بطل كوت ديفوار على أرضية ستاد القاهرة، اليوم الثلاثاء.

ويلعب الأهلي حامل اللقب في بطولة دوري أبطال إفريقيا ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا شباب رياضي بلوزداد الجزائري وأورلاندو بيراتس الجنوب الإفريقي، بجانب منافس المارد الأحمر اليوم ستاد أبيدجان.

ويبحث الأهلي في مباراة اليوم عن انطلاقة قوية في البطولة القارية التي يسعى للتتويج بلقبها للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، وتحقيق انتصار يصالح به جماهيره بعد التعادل الأخير أمام الاتحاد السكندري في بطولة الدوري الممتاز.

ونستعرض في السطور التالية تشكيل الأهلي المتوقع أمام ستاد أبيدجان في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا 2024-2025.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد ستاد أبيدجان اليوم

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أكرم توفيق، ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، يحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أحمد نبيل كوكا.

خط الهجوم: بيرسي تاو، طاهر محمد طاهر، حسين الشحات.

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، والثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وذلك على أرضية ستاد القاهرة الدولي، معقل الشياطين الحمراء.