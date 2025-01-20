«وزير العمل»: 2 مليون و266 ألفًا جنيها منح للعمالة غير المنتظمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 20 يناير 2025 04:56 مساءً - اعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم الإثنين، صرف مبلغ 2 مليون و266 ألفًا و132 جنيهًا، منح ورعاية اجتماعية وصحية جديدة لعمالة غير منتظمة.

وأفاد وزير العمل: بأن «هذه المنحة عبارة عن مليون و709 آلاف جنيه رعاية اجتماعية (منح خاصة) لعدد 607 عمال، في المحافظات، و400 ألف جنيه لأُسر اثنين من العِمالة غير المنتظمة لقيا مصرعهما بعد سقوطهما من على (سقالة) أثناء دهان واجهة عقار بمحافظة الغربية».

وتابع: «ورعاية صحية (مصاريف مستشفيات وصيدليات) لـ 568 عاملًا، قيمتها 157 ألفًا و 132 جنيهًا»، مؤكدًا أن الوزارة تُولي ملف العمالة غير المنتظمة الإهتمام، ومُستمرة في تقديم كل أنواع الدعم والحماية، وتوفير حياة كريمة لها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.