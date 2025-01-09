«مستقبل وطن» يلتقي أحزاب الوفد والجيل الديمقراطي ومصر أكتوبر استكمالا لتحضيرات ملتقى الأحزاب - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 09:16 مساءً - استضاف حزب مستقبل وطن، اليوم، الخميس، قيادات أحزاب الوفد والجيل الديمقراطي ومصر أكتوبر، استكمالا لسلسلة اجتماعاته التحضيرية، للإعداد للنسخة الثانية من "ملتقى الأحزاب والكيانات السياسية"، وذلك في مقر الأمانة المركزية للحزب بالقاهرة.

وشارك في الجلسة التحضيرية كل من: نائب رئيس حزب مستقبل وطن النائب أحمد عبد الجواد، والأمين العام والأمين العام المساعد للحزب النائب أحمد دياب، وأمين التنظيم المركزي النائب خالد شلبي، و أمناء مساعدين أمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، ورئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، والسكرتير العام و المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد النائب ياسر الهضيبي، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد النائب أيمن المحسب، ورئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي، ورئيس حزب مصر أكتوبر الدكتورة جيهان مديح.

واستهدف الاجتماع، التشاور حول الخطوط العريضة، لموضوعات النسخة الثانية من الملتقى، والتي يأتي على رأسها ضرورة اصطفاف الكيانات السياسية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية الراهنة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة بين الكيانات السياسية لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى، وتداول الحضور الرؤى و الآراء الخاصة بتطوير العمل الحزبي في المرحلة المقبلة، وتعزيز التجربة الديمقراطية في البلاد.

كما تم التوافق، خلال الاجتماع، على استمرار عقد مثل هذا النوع من الاجتماعات، التي من شأنها إثراء الحياة السياسية المصرية.

وكانت النسخة الأولى من "ملتقى الأحزاب السياسية"، انطلقت في يونيو عام 2023، تحت شعار (حصاد عام مضى ورؤية عام مُقبل) وتضمنت استعراض أبرز جهود الأحزاب ووضع الرؤى المُستهدفة في محاور (الأجندة التشريعية - النشاط السياسي الحزبي - العمل المُجتمعي)، والتأكيد على دعم الموقف الرسمي للدولة المصرية والقيادة السياسية بشأن القضية الفلسطينية.