وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره الكاميروني سبل تطوير العلاقات الثنائية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 09:16 مساءً - بحث وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي، اليوم /الخميس/، مع وزير العلاقات الخارجية لجمهورية الكاميرون لوجن مبيلا مبيلا، سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز الشراكة في مجالات الاقتصاد والتجارة وتطوير البنية التحتية، بالإضافة إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي بما يحقق المصالح المشتركة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز أواصر التعاون بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الكاميرون.

وناقش الوزيران أبرز القضايا الإقليمية، ودعم التعاون الإفريقي لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن والاستقرار في منطقة وسط إفريقيا.

وفي ختام الاتصال، تم الاتفاق على تكثيف المشاورات والتنسيق الوثيق بين البلدين في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، فضلاً عن تبادل التأييد في الترشيحات التي تمثل أولوية للجانبين.