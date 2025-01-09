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محافظ القاهرة: السيطرة على حريق 3 مصانع بمنشأة ناصر - أخبار كلمتك

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محافظ القاهرة: السيطرة على حريق 3 مصانع بمنشأة ناصر - أخبار كلمتك

محافظ القاهرة: السيطرة على حريق 3 مصانع بمنشأة ناصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 09:25 مساءً - أكد د. إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أن قوات الحماية المدنية تمكنت من إطفاء ٣ مصانع من الأربعة مصانع الذين نشب بهم حريق بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر.

 

وأكد محافظ القاهرة أنه جار السيطرة على الحريق بالمصنع الرابع، مع تواجد كافة القيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للإشراف على عمليات الإطفاء.

 

وتواجد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة يرافقه اللواء طارق راشد مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة  بموقع الحريق الذي نشب بأحد المصانع بشارع شاكر توفيق بمنطقة الزرايب بحي منشأة ناصر وامتد لعدد ٣ مصانع مجاورة للإشراف على جهود أجهزة الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

 

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بأحد المصانع، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف والقيادات الأمنية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة للإشراف على عمليات إطفاء الحريق بواسطة ١٠ سيارات إطفاء وخزانين للمياه.

 

وأخلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ما يقرب 25 منزلا محيطا بموقع حريق عدد من المنازل السكنية بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر، ويكثف رجال الحماية المدنية بالقاهرة، جهودهم للسيطرة على الحريق.

وأصيب شاب بحريق في اليد واختناق في حريق مخزن تدوير بلاستيك وعدد من المنازل السكنية بمنطقة الزرايب في منشأة ناصر، وتم نقله إلى مستشفى زايد آل نهيان لتلقي العلاج اللازم.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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