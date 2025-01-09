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انظروا لـ"وجع الوطن».. مصطفى بكري: اللي يطلّع حزب يطلّع سيبوا العملية السياسية في حالها - أخبار كلمتك

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انظروا لـ"وجع الوطن».. مصطفى بكري: اللي يطلّع حزب يطلّع سيبوا العملية السياسية في حالها - أخبار كلمتك

انظروا لـ"وجع الوطن».. مصطفى بكري: اللي يطلّع حزب يطلّع سيبوا العملية السياسية في حالها - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 08:57 مساءً - علق الإعلامي مصطفى بكري على ما تداوله البعض بعد إنشاء حزب جديد في مصر قائلا " هناك العديد من الأقاويل عن إنشاء حزب جديد في مصر، معقباً:" اللي يطلّع حزب يطلّع أحزاب، سيبوا العملية السياسية في حالها، المهم الشارع المصري والمواطن المصري". انظروا لوجع الوطن ومشاكله

وأكد مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة "صدى البلد"، أن مصر تواجه العديد من الشائعات التى تريد إسقاط الدولة المصرية والتي تستهدف مؤسسات الدولة الوطنية، لافتاً إلى أنه مطلوب التماسك والترابط وأن نكون قوة واحدة، لكي نتخطى الأزمة كما تخطيناها من قبل".

وأوضح الكاتب الصحفي مصطفى بكري:" بصوا لـ"وجع الوطن في هذه اللحظة التاريخية والفارقة في تاريخ مصر، يجب التكاتف والالتفاف حول الدولة والمؤسسات الوطنية للحفاظ على مصر".

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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