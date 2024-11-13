رئيس الإمارات ينيب وفدًا رسميًا لتقديم العزاء في وفاة شقيقة شيخ الأزهر (ًصور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:58 مساءً - أناب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وفدًا رسميًا لتقديم واجب العزاء لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، في وفاة شقيقته الكبرى التي انتقلت إلى رحمة الله صباح اليوم الأربعاء.

ترأس الوفد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وضم كلًا من الدكتور أحمد بن عبد العزيز الحداد، كبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي وعضو مجلس حكماء المسلمين، وسعادة الدكتور خليفة الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وسعادة الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير.

وعبّر الوفد عن تضامن دولة الإمارات، قيادةً وشعبًا، مع فضيلة الإمام الأكبر في هذا المصاب الجلل، معربًا عن خالص العزاء وصادق المواساة لفضيلة الإمام والأسرة الكريمة، داعين الله - عز وجل- أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان.

ظهر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والإمام الأكبر، من داخل ساحة آل الطيب بمسقط رأسه بمركز القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، مرتديا جلباب زهري غامق اللون وعمامة بيضاء، لحضور مراسم عزاء شقيقته الكبرى الحاجة سميحة.

شيخ الأزهر يصل ساحة آل الطيب

وقام شيخ الأزهر بالتسليم يدا بيد لأهالي قرية القرنة مسقط رأسه، ضمن طقوس وعادات وتقاليد الصعيد في مراسم العزاء.

وشهد مطار الأقصر الدولي في تمام الساعة السابعة والربع مساء من اليوم الأربعاء، وصول الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، قادما من عاصمة أذربيجان، وذلك لبدء مراسم العزاء داخل سائحة آل الطيب بمركز ومدينة القرنة بالبر الغربي لمحافظة الأقصر، برفقة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وبعض قيادات الأزهر وكان في استقبالهم المئات من أهالي الأقصر والصعيد وعددا من السفراء للدول المختلفة والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

عزاء شقيقة شيخ الأزهر



وشيع اليوم الآلاف من أهالي محافظة جنازة الحاجة سميحة شقيقة شيخ الأزهر الكبرى التي توفيت بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 90 عاما، إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة بمدينة القرنة بالبر الغربي.

وتوفيت الحاجة سمحية الطيب عن عمر يناهز 90 عاما بعد صراع مع المرض، إذ تعرضت لوعكة صحية على إثرها نقلت إلى مستشفى الكرنك الدولي بمدينة الأقصر التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وخضعت تحت إشراف طبي لمدة 10 أيام داخل العناية المركزة كما أنها كانت مصابة بأمراض الضغط والسكر المزمنة حتى وافتها المنية مساء أمس.

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