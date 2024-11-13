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مصر للطيران تنقل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

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مصر للطيران تنقل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

مصر للطيران تنقل المنتخب الوطني لكرة القدم إلى الرأس الأخضر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 09:25 مساءً - غادرت بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم من مطار القاهرة الدولي متجهة إلي دولة الرأس الأخضر لملاقاة فريقها ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالمغرب 2025، علي متن رحلة خاصة رقم MS3950  وبطائرة من طراز بوينج B737-800.

مصر للطيران تنقل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم إلي الرأس الأخضر علي طائرة خاصة 


وقد استقبل بعثة المنتخب المصري بقيادة الكابتن حسام حسن المدير الفني بمطار القاهرة الدولي فريق عمل من مصر للطيران وتم إنهاء كافة إجراءات السفر في سهولة ويسر.
 

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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