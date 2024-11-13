الأرصاد تكشف عن حالة الطقس الآن في مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:27 صباحاً - الطقس الآن.. كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، ودرجات الحرارة وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على كافة المحافظات.

حالة الطقس الآن

أوضحت الأرصاد حالة الطقس الآن، لافتة إلى استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، وأجواء باردة ليلاً وفي الصباح الباكر بينما تكون الأجواء معتدلة أثناء ساعات النهار.

وأكدت الهيئة على أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

الطقس اليوم

يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلًا يكون طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء، وفقًا لتوقعات الأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم

وأضافت بنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1 متر و1.75 متر واتجاه الرياح شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج يتراوح ما بين 1.5 متر و2.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024

درجات الحرارة اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 26 17 العاصمة الإدارية 26 16 6 أكتوبر 26 16 بنها 26 17 دمنهور 24 16 وادي النطرون 24 17 كفر الشيخ 24 16 المنصورة 25 16 الزقازيق 26 17 شبين الكوم 25 17 طنطا 25 16 دمياط 24 18 بورسعيد 25 17 الإسماعيلية 26 14 السويس 25 16 العريش 25 14 رفح 24 13 رأس سدر 26 17 نخل 23 11 كاترين 18 09 الطور 27 18 طابا 25 17 شرم الشيخ 29 21 الإسكندرية 25 16 العلمين 23 15 مطروح 24 14 السلوم 25 13 سيوة 24 12 رأس غارب 30 12 الغردقة 29 19 سفاجا 30 20 مرسى علم 30 21 شلاتين 30 21 حلايب 27 22 أبو رماد 29 21 رأس حدربة 28 22 الفيوم 26 14 بني سويف 27 13 المنيا 27 12 أسيوط 27 12 سوهاج 28 14 قنا 29 16 الأقصر 29 16 أسوان 30 16 الوادي الجديد 28 13 أبو سمبل 29 15