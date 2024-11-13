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وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

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وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

وزير الطيران المدني يغادر إلى البحرين للمشاركة في «معرض ‏البحرين الدولي للطيران» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:48 صباحاً - غادر الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، مطار القاهرة الدولي، على رأس وفد رفيع المستوى متجهاً إلى دولة البحرين الشقيقة للمشاركة في النسخة السابعة لمعرض البحرين الدولي للطيران، والذي تنطلق فعالياته بدءًا من اليوم 13 نوفمبر وحتى 15 نوفمبر الجاري، حيث ضم الوفد المصري كل من الطيار عمرو الشرقاوي رئيس سلطة الطيران المدني والمهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والطيار وائل النشار مستشار وزير الطيران لشئون أمن الطيران.

وزير الطيران المدني

ويعد معرض البحرين الدولي للطيران، المُنعقد في قاعدة الصخير الجوية بالعاصمة المنامة بدولة البحرين أحد أبرز الفعاليات الإقليمية والدولية في مجال الطيران، حيث يستقطب العديد من الشركات والكيانات الكبرى العامله فى هذا المجال «شركات الطيران العالميه، مصنعي الطائرات وشركات صيانه الطائرات، وشركات تكنولوجيا المعلومات و التدريب والخبراء فى مجال الطيران من جميع انحاء العالم»، وبمشاركة 223 وفدًا مدنيًا وعسكريًا يمثلون أكثر من 56 دولة و 60 شركة إقليمية وعالمية وسيتم إستعراض أحدث التقنيات فى صناعه الطيران بما فى ذلك الطائرات المدنيه والعسكريه والطائرات بدون طيار وأنظمه الملاحه وغيرها.

وزير الطيران المدني

وفى هذا السياق، أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدنى على أهمية المشاركة في المعارض والأحداث الدولية الهامة التي تجمع نخبه من صناع القرار والمختصين بصناعة الطيران المدني على الساحة العربية والاقليمية، بالإضافة إلى المشاركين وممثلين من دول العالم المختلفة وكبرى الشركات العالمية والمهتمين بصناعة النقل الجوى بصفة عامة، مشيراً إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق الدائم مع جميع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال الطيران المدني لتبادل الرؤى والخبرات والإطلاع بشكل دائم و مستمر على أحدث التقنيات المتطورة التي تساهم في تطوير هذه الصناعة الهامة وتعزيز مكانتها على المستوى العالمي.

وزير الطيران المدني

وأضاف وزير الطيران المدنى قائلا «أن مثل هذه المعارض الدوليه للطيران تشكل فرصة هامة وجيدة للشركات الكبرى المتخصصه فى هذا المجال لعرض منتجاتها وتقنياتها الجديدة و كذلك قدراتها فى مجال الابتكار التكنولوجى، كما تتيح تبادل المعرفه والخبرات وعرض أحدث تطورات فى مجال تكنولوجيا الطائرات والمعدات الخاصة بصناعة النقل الجوي في ضوء وتيرة النمو الهائل والطلب المتزايد على الطيران خلال السنوات المقبلة، مما يدعم مواكبة أحدث المستجدات في هذا المجال، ويعزز من التفاعل والتواصل مع وفود الدول والشركات المشاركة لدفع عجلة التطوير والتحول الرقمي، لتتماشى مع تطلعات صناعة الطيران المدني العالمي وتحقيق بيئة طيران أكثر استدامة وابتكاراً.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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