هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

هتفاجئ المصريين، قفزة في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

خبير بالشأن الإسرائيلي: نتنياهو يتعمد نشر الفوضى في المنطقة لهذا السبب - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

بعد عرضه لأول مرة عالميا بمهرجان القاهرة، معلومات لا تعرفها عن الفيلم الفلسطيني "أحلام عابرة" - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 - 11 - 2024 والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

هيئة الدواء تحذر من مستحضر شهير لعلاج السعال وتطالب بسحبه من الصيدليات فورا - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

مستهدفا مقر وزارة الحرب مرتين، حزب الله ينفذ 24 عملية خلال 24 ساعة ضد إسرائيل - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

سماع دوي انفجارين بالقرب من المحكمة العليا في البرازيل وأنباء عن قتلى (فيديو) - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

المقصود به هؤلاء، رئيس لجنة الاتصالات بالنواب يحسم جدل وقف الهواتف المحمولة وارد الخارج - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

أول تعليق من السبكي على قرار المفوضين بمنع عرض فيلم الملحد - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

جدعون ساعر: مرشح ترامب لوزارة الخارجية صديق عظيم لإسرائيل - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار مصر

وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين لتفعيل التعاون في المجالات المشتركة - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين لتفعيل التعاون في المجالات المشتركة - أخبار كلمتك

وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين لتفعيل التعاون في المجالات المشتركة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:47 صباحاً - الأربعاء 13/نوفمبر/2024 - 11:45 ص 11/13/2024 11:45:40 AM

وزير العمل يستقبل
وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين

استقبل وزير العمل محمد جبران، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نقيب المهندسين طارق النبرواي والوفد المرافق له، وذلك لبحث تعزيز سُبل التعاون بين "الوزارة" و"النقابة"، في مجال التدريب، وتوفير فرص العمل.

الاستفادة من إمكانيات وزارة العمل في توفير فرص عمل للمهندسين 

وتناقش الجانبان في تفعيل التعاون في الملفات المُشتركة، والاستفادة من إمكانيات وزارة العمل في توفير فرص عمل للمهندسين الراغبين في العمل بالخارج، وكذلك الإستفادة من إمكانيات "النقابة" في تدريب بعض المهندسين العاملين بالوزارة وأكد الجانبان أهمية التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات التي تخص الطرفين.

وحضر اللقاء نقابة المهندسين: كريم الكسار الأمين العام المساعد، ومعتز طلبة أمين الصندوق، وسعد مكرم أمين الصندوق المساعد، ومحمد بيبرس أمين شعبة الهندسة الكهربائية.. ومن وزارة العمل: كريم رمضان المشرف على قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وأحمد مصطفى مدير إدارة التطبيقات بمركز المعلومات، ود. محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير.

3976ae518d.jpg

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق