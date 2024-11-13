وزير العمل يستقبل نقيب المهندسين لتفعيل التعاون في المجالات المشتركة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 11:47 صباحاً - الأربعاء 13/نوفمبر/2024 - 11:45 ص 11/13/2024 11:45:40 AM

استقبل وزير العمل محمد جبران، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نقيب المهندسين طارق النبرواي والوفد المرافق له، وذلك لبحث تعزيز سُبل التعاون بين "الوزارة" و"النقابة"، في مجال التدريب، وتوفير فرص العمل.

الاستفادة من إمكانيات وزارة العمل في توفير فرص عمل للمهندسين

وتناقش الجانبان في تفعيل التعاون في الملفات المُشتركة، والاستفادة من إمكانيات وزارة العمل في توفير فرص عمل للمهندسين الراغبين في العمل بالخارج، وكذلك الإستفادة من إمكانيات "النقابة" في تدريب بعض المهندسين العاملين بالوزارة وأكد الجانبان أهمية التنسيق وتبادل الخبرات في المجالات التي تخص الطرفين.

وحضر اللقاء نقابة المهندسين: كريم الكسار الأمين العام المساعد، ومعتز طلبة أمين الصندوق، وسعد مكرم أمين الصندوق المساعد، ومحمد بيبرس أمين شعبة الهندسة الكهربائية.. ومن وزارة العمل: كريم رمضان المشرف على قطاع تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، وأحمد مصطفى مدير إدارة التطبيقات بمركز المعلومات، ود. محمود حمزاوي مدير مكتب الوزير.

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