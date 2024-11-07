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«الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج 1503 حيوان في سقارة - أخبار كلمتك

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«الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج 1503 حيوان في سقارة - أخبار كلمتك

«الزراعة» تطلق قافلة بيطرية لعلاج 1503 حيوان في سقارة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 11:53 صباحاً - أُطلقت قافلة علاجية مجانية من أطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة، بالاشتراك مع أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الأمصال واللقاحات بالعباسية وجمعية ESMA للرفق بالحيوان، بمنطقة سقارة البدرشين طريق الأثار السياحي وبالجهود الذاتية للمديرية، وتنفيذا لبدء فاعليات البرنامج الوطني «معًا لحماية الخيول والإبل والحيوانات الأليفة» بالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة السياحة والآثار.

وجاء ذلك في إطار مبادرة «بداية» بداية جديدة لبناء الإنسان والاستثمار الأمثل في رأس المال البشري وتقديم خدمات وأنشطة وبرامج لكافة فئات المواطنين، وبتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعه واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب الوزير، والدكتور ممتاز شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتحت إشراف الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وفيما يلي بيان بأعمال القافلة:

- علاج عدد (67) خيل من نزلات البرد.

- علاج عدد (98) خيل من التهابات المفاصل والعرج.

- علاج عدد (103) جمل من الجرب.

- علاج عدد ( 143) من الخيول والجمال من أمراض سوء التغذية والضعف العام.

- علاج عدد (162) حيوان من الأمراض الباطنية.

- تجريع عدد (400) رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان.

- رش عدد (500) رأس ضد الطفيليات الخارجية.

- تطعيم عدد (30) كلب ضد السعار.

- عمل عدد من الندوات الإرشادية عن مرض السعار والتطعيمات الخاصة به وكذلك أمراض الخيول والجمال.

- فيكون إجمالي الحيوانات المعالجة من الخيول والجمال والحيوانات الأليفة (1503) حيوان.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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