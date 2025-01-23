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تعرف على شخصية رحاب الجمل في مسلسل عايشة الدور - أخبار كلمتك

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تعرف على شخصية رحاب الجمل في مسلسل عايشة الدور - أخبار كلمتك

تعرف على شخصية رحاب الجمل في مسلسل عايشة الدور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 23 يناير 2025 04:35 مساءً - تعاقدت الفنانة رحاب الجمل على المشاركة في مسلسل عايشة الدور مع الفنانة دنيا سمير غانم وتلعب شخصية صديقتها ضمن أحداث العمل. 

وتظهر دنيا خلال أحداث العمل في شخصية فتاة في أواخر العشرينات من عمرها، ومطلقة من الفنان محمد ثروت، وتقرر أن تعيش حياتها، لكنه لا يتركها في حالها، ويبدأ في مطاردتها. 

تفاصيل مسلسل عايشة الدور 

ومسلسل "عايشة الدور" من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي أيضا، ويتكون المسلسل من 15 حلقة، ويتناول قصة اجتماعية مشوقة تتضمن العديد من الأحداث الدرامية التي تعكس واقع المجتمع.

أبطال مسلسل عايشة الدور

ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم البارزين بجانب دنيا سمير غانم، منهم محمد كيلاني، أميرة أديب، فدوى عابد، وماجد القلعي، محمد ثروت.

وفي نفس السياق عادت دنيا سمير غانم إلى السينما بلوك جريء وجديد عليها من خلال فيلمها “دودي الغلابة” الذي تقدم فيه وللمرة الأولى دور فلاحة تهوى ألعاب القوى، وتعمل بودي جارد لرجل أعمال كبير. 

فيلم دودي الغلابة

والعمل من إنتاج السبكي ويشارك في بطولته محمد ممدوح، وتأليف كريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتم عرضه في سبتمبر 2024.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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