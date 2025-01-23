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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. طرح البوسترات التشويقية لمسلسل «ولاد الشمس» (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. طرح البوسترات التشويقية لمسلسل «ولاد الشمس» (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. طرح البوسترات التشويقية لمسلسل «ولاد الشمس» (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 23 يناير 2025 08:25 مساءً - مسلسلات رمضان 2025 .. اطلقت الصفحة الرسمية لـ watch it، عبر حسابها بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» البوسترات التشويقي لمسلسل «ولاد الشمس» من بطولة النجمين طة دسوقي وعصام عمر، اليوم الخميس، وذلك استعدادا لانطلاقته ضمن أعمال مسلسلات رمضان 2025.

أمد مالك في مسلسل ولاد الشمس

وشاركت الصفحة الرسمية لـ watch it، عبر حسابها على «إنستجرام» البوسترات التشويقي لـ «ولاد الشمس»، وعلقت عليها قائلة: «خليكم مستعدين لحكاية جديدة مع النجم طه دسوقي، في مسلسل ولاد الشمس في رمضان قريبًا على WATCHIT».

محمود حميدة في مسلسل ولاد الشمس

أحداث مسلسل «ولاد الشمس»

من المقرر أن تدور أحداث مسلسل «ولاد الشمس» في إطار درامي اجتماعي، حول صديقين نشئا معا منذ الطفولة في دار للأيتام، وتتصاعد الأحداث وتقودهما رحلتهما في الحياة إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

آخر أعمال طه دسوقي

ومن ناحية أخرى، يعرض للفنان طه دسوقي مسلسل «فقرة الساحر» عبر إحدى المنصات الرقمية في الوقت الحالي، والذي يجمعه بالنجمة أسماء جلال والفنان علي قاسم.

وتدور الأحداث حول حياة ثلاثة أصدقاء مقربين: لمى ومِكس وألفى الذين تبدأ علاقتهم كأصدقاء ثم تتحول إلى عصابة صغيرة، وبفضل مهاراتهم المتنوعة وخلفياتهم المختلفة يضعون خططًا في تنفيذ عمليات احتيال ذكية، ويهدفون إلى تحقيق مكاسب مادية كبيرة، حيث يختارون أهدافهم بعناية ولا يستهدفون إلا من يرون أنهم يستحقون وذلك في إطار كوميدى خفيف، يوازن بين المغامرات المثيرة والمواقف الطريفة، في رحلة مليئة بالإثارة والضحك، والعمل من تأليف إياد صالح وإخراج تامر محسن.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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