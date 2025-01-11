مشاهير العرب - عدد حلقات مسلسل سراب لخالد النبوي ومواعيد عرضه - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 02:11 مساءً - تصدر مسلسل سراب بطولة خالد النبوي، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، بعد عرض الحلقات الأولى منه، ليحقق بذلك تفاعلا كبيرًا بين الجمهور.

مسلسل سراب

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أحداث مسلسل سراب

وتدور أحداث مسلسل سراب في إطار اجتماعي، حيث يعمل خالد النبوي في البورصة، ويتم الكشف من خلال المسلسل عن عالم البورصة والصفقات والاستغلال الذي يحدث فيه، بينما تؤدي يسرا اللوزي دور دكتورة وهي زوجة الفنان خالد النبوي ولديها طفل يسمى «زين»، الذي تتخلله مفاجأة تدور في إطار تشويق، وهي واقعة اختفاء الطفل زين الذي يبلغ من العمر سبع سنوات بشكل مفاجئ، ما يتسبب في حالة صدمة كبيرة لـ والديه حتى يعود الطفل سالمًا، وتتصاعد الأحداث والإثارة والغموض خلال فترة اختطافه.

عدد حلقات مسلسل سراب

ويتكون مسلسل سراب من 10 حلقات، وهو من بطولة خالد النبوي، ومن إخراج أحمد خالد ومن كتابة هشام هلال.

موعد عرض مسلسل سراب

أعلنت منصة «TOD» عن موعد عرض مسلسل «سراب»، والذي بدأت عرض أولى حلقاته، الثلاثاء الماضي الموافق 7 يناير 2025، حيث قدمت الحلقات الثلاث الأولى من المسلسل حصريًا عبر المنصة.

مسلسل سراب

والجدير بالذكر أن أحداث مسلسل «سراب» مقتبسة من المسلسل الأسترالي العالمي الشهير Seven Types of Ambiguity، الذي عُرض لأول مرة خلال عام 2017، والذي كان يدور حول اختطاف طفل صغير يُدعى سام.

أبطال مسلسل سراب

ويشار إلى أن بطولة هذا المسلسل يشارك بها مجموعة من أبرز نجوم الفن، بقيادة خالد النبوي الذي يؤدي دور بطل الأحداث، إلى جانب يسرا اللوزي التي تؤدي دور الزوجة، وهاني عادل، إنجي المقدم، نجلاء بدر، جيهان الشماشرجي، ديامان بوعبود، أحمد وفيق، وأحمد مجدي.

كما يشارك في العمل مجموعة من الممثلين المتميزين الذين يضيفون أبعادًا مختلفة للشخصيات، ويضيفون عمقًا على السياق الدرامي. المسلسل من تأليف هشام هلال، ومن إخراج أحمد خالد، مما يزيد من حماسة الجمهور لمشاهدته.