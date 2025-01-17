الرياضة - 08:36 - «الاستوديو» بـ مليون و200 ألف.. لماذا تصدر ياسين منصور مالك «بالم هيلز» حديث التريند؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 08:36 مساءً - أمسى البحث عن اسم رجل الأعمال ياسين منصور، مالك مجموعة بالم هيلز، في صدارة تريند محركات البث وسائل التواصل الاجتماعي بسبب إعلان المجموعة تقديم عروض جديدة لبيع الشقق والفيلات؟

لكن ما الجديد؟ فـ بالم هيلز هي شركة عقارات ومن الطبيعي أن تروج لعقاراتها.

الجديد أن ياسين منصور قدم في خطوة جريئة أنظمة بيع وتقسيط وعروض مخفضة لأسعار الشقق فاقت منطق سوق العقارات المتعارف عليه في هذه الآونة، حيث قدم يس منصور، أنظمة تقسيط جديدة تمتد حتى 12 عاما.

عروض التقسيط في مجموعة «بالم هيلز»

وتشمل عروض مجموعة بالم هيلز لمالكها يس منصور جميع مشروعات الشركة في مواقع متميزة مثل التجمع الخامس، الشيخ زايد، الساحل الشمالي، ومدينة 6 أكتوبر، ويبدأ دفع مقدم يبدأ من 1.5% فقط مع إمكانية التقسيط حتى 12 سنة، ويبلغ أقل مقدم للوحدات حوالي 90 ألف جنيه فقط، مع أقساط شهرية تبدأ من 7200 جنيه.

أسعار الوحدات السكنية في عروض بالم هيلز

وتبدأ أسعار الاستوديوهات الصغيرة من مليون و200 ألف جنيه، أما أسعار الشقق التي تتجاوز مساحتها 120 مترًا فتصل إلى أكثر من 9 ملايين جنيه، وتتجاوز أسعار شقق البنتهاوس حاجز 11 مليون جنيه.

بالم هيلز تحدد أقل مقدم لسعر الشقة بـ 90 ألف جنيه

وبحسب بيان شركة بالم هيلز، فإن أقل مقدم للوحدات يبلغ 90 ألف جنيه، وقسط شهري يبدأ من 7200 جنيه فقط.

ياسين منصور

ويعتزم رجل الأعمال ياسين منصور، تدشين فندق في أكتوبر باسثمارات 4 مليارات جنيه، ويضم 150 غرفة و50 شقة فندقية، وستتولى شركة OBMI العالمية تصميم الفندق، فيما مجموعة ماريوت العالمية إدارة الفندق تحت العلامة التجارية «ريتز كارلتون ريزيدانسيز»، ويستكمل ياسين منصور الشراكة مع رجلي الأعمال محمد أبو العينين وكامل أبو على، لإنشاء مشروعات سياحية عالمية وفنادق في الساحل الشمالي، وذلك في إطار خطته لزيادة عدد الغرف الفندقية التي يملكها من 1000 غرفة إلى 4 آلاف خلال 10 سنوات، هذا بجانب تأسيس 10 مدارس، واستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من كليات جامعة باديا، حسب تصريحات تليفزيونية.

كما يستكمل ياسين منصور، الاستثمار فى مجالات تصنيع السيارات، والاستثمار الصناعي والأغذية مستهدفًا توفير مزيد من فرص العمل، وتغطية الطلب المحلى وتصدير الفائض للخارج.