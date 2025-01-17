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ثالث الصفقات، مودرن سبورت يضم أحمد يوسف من إنبي 3 مواسم - أخبار كلمتك

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ثالث الصفقات، مودرن سبورت يضم أحمد يوسف من إنبي 3 مواسم - أخبار كلمتك

ثالث الصفقات، مودرن سبورت يضم أحمد يوسف من إنبي 3 مواسم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 08:20 مساءً - أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس، إتمام التعاقد مع أحمد يوسف لاعب فريق إنبي لمدة ثلاثة مواسم ونصف.

وجاء التعاقد مع اللاعب وتوقيع العقود في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وأيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.

ويعد لاعب الوسط أحمد يوسف مواليد "١٩٩٩" أحد الركائز الأساسية لفريق إنبي وأحد المواهب الكبيرة في مسابقة الدوري المصري خلال الآونة الأخيرة وعلى المستوى الدولي كان أحد عناصر منتخب مصر للشباب.

مودرن سبورت يضم علي فوزي

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع علي فوزي لاعب فريق إنبي لمدة موسمين ونصف.

جاء التعاقد مع اللاعب وتوقيع العقود في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وأيمن الشريعي رئيس نادي إنبي.

ويعد الظهير الأيمن علي فوزي من أفضل اللاعبين بمسابقة الدوري المصري خلال الآونة الأخيرة والذي ينتظره مستقبل كبير.

 

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مودرن سبورت يضم لاعب البنك الأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس إتمام التعاقد مع محمد هلال لاعب فريق البنك الأهلي لمدة ثلاثة مواسم ونصف وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

وجاء التعاقد مع اللاعب وتوقيع العقود في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي.

وتعاقد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس مؤخرا مع الكابتن عبد الحليم علي نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق في منصب مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم، كما تم تعيين الكابتن أحمد ابو مسلم نجم النادي الأهلي الأسبق في منصب المدرب، وذلك ضمن خطة النادي في التطوير خلال المرحلة المقبلة.

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وجاء توقيع العقود في حضور الدكتور وليد دعبس رئيس مجلس إدارة نادي مودرن سبورت والكابتن هيثم عرابي المدير التنفيذي للنادي وأعضاء مجلس الإدارة الكابتن أيمن منصور والمهندس هشام حافظ.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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