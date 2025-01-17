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النصر يسقط في فخ التعادل أمام التعاون بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

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النصر يسقط في فخ التعادل أمام التعاون بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

النصر يسقط في فخ التعادل أمام التعاون بالدوري السعودي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 09:40 مساءً - تعادل فريق النصر مع التعاون بهدف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهما، في إطار الجولة الـ15 من بطولة الدوري السعودي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وسجل سعد فهد الناصر هدف التقدم للتعاون بالدقيقة الخامسة من الوقت البدل الضائع بالشوط الأول، ونجح لابورت في إدراك التعادل لفريق النصر بالدقيقة 64. 

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تشكيل النصر أمام التعاون في الدوري السعودي


حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام - محمد سيماكان - إيميرك لابورت - نواف بوشل.

خط الوسط: علي الحسن - أوتافيو مونتيرو – مارسيلو بروزوفيتش.

خط الهجوم: عبد الرحمن غريب - ساديو ماني - كريستيانو رونالدو.

 

ترتيب النصر بالدوري السعودي 

 ويحتل فريق النصر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد 29 نقطة في 15 مواجهة بواقع 8 انتصارات و5 تعادلات، ولقي الهزيمة في مواجهتين.

ويقع فريق التعاون في المركز الثامن برصيد 22 نقطة في 15 مواجهة، بواقع 6 انتصارات، 5 تعادلات، ولقي الهزيمة في 5 مواجهات من قبل.

 

 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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