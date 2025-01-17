بسمة بوسيل تحقق نجاحًا ساحقًا بأغنيتها الجديدة "لأ ثواني" وتتصدر الترند - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 01:55 مساءً - النجمة تكسر الأرقام القياسية وتثبت مكانتها كأيقونة غنائية عربية

بسمة تتخطى كل التوقعات وتتفوق على النجوم بأغنيتها الجديدة وتواصل التألق فى سماء الغناء

حققت النجمة بسمة بوسيل نجاحًا كبيرًا بأغنيتها الجديدة "لأ ثواني" التي أطلقتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وحققت أرقاما قياسية فى نسب المشاهدة فور طرحها على مختلف المنصات الرقمية، وتميزت الأغنية بكلماتها المعبرة وإيقاعها الموسيقى الهادئ وصوت بسمة الرائع، ولاقت استحسانًا واسعًا من جمهورها، حيث تصدرت الترند في العديد من الدول العربية على رأسها المغرب ومصر، محققةً نسب مشاهدة مرتفعة في وقت قياسي.

وتعتبر أغنية "لأ ثواني" خطوة مميزة في مسيرة بسمة بوسيل الفنية، إذ تعكس تطورًا في أدائها الفني واختيارها المميز للأعمال التي تلامس مشاعر الجمهور، فالأغنية حققت تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شهدت تفاعلًا إيجابيًا من قبل المعجبين والنقاد على حد سواء، الذين أشادوا بصوتها الفريد وأدائها المتميز.



وأثبتت بسمة بوسيل أنها مع كل أغنية جديدة، تزداد جاذبيتها وشعبيتها مما جعلها تتخطى توقعات جمهورها وتصبح واحدة من الأسماء البارزة في ساحة الغناء العربي، وأغنية لا ثوانى من كلمات عليم، وألحان محمد خلف، وتتحدث عن قوّة المرأة وقدرتها على التّخّلي ونسيان الحبيب وعدم السّعي لاسترجاع حُبّه، وصوّرتها بسمة على طريقة الليريك فيديو، الذي تضمّن عدّة صور لها، من جلسة تصوير خاصّة بالأغنية، ظهرت فيها بشكل مميز، إذ ترتدي “جامبسوت”، جلديًّا باللون الأسود واعتمدت على إطلالة لافتة، بالشّعر الأسود الطّويل.



وعقب النجاح الكبير للأغنية وصف جمهور بسمة بوسيل النجمة بأنها "حسناء الغناء"، وذلك بعد تألقها اللافت في مسيرتها الغنائية وتخطيها للعديد من النجوم في الساحة الفنية، حيث بدأت مشوارها الفني بصوتها العذب وأدائها المتميز، واستطاعت أن تثبت نفسها كإحدى أبرز الفنانات في الوطن العربي، ونجحت في ترك بصمة واضحة في عالم الغناء، وتعكس أغانيها القدرة على التعبير عن المشاعر بطرق مؤثرة، وهو ما جعل جمهورها يشيد بها ويتغنى بصوتها، متسائلين عن مزيد من الأعمال الفنية التي تستحق أن تكون ضمن قائمة الأفضل.

وتحظى بسمة بوسيل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، وذلك بفضل صوتها المميز وأغنياتها التي تجذب مختلف الأعمار، حيث تتميز أغنيات بسمة بوسيل بالتنوع، فهي تغني الأغاني الرومانسية والحماسية والعاطفية، مما يجعلها قادرة على الوصول إلى شريحة واسعة من الجمهور، كما تحقق أغانيها نجاحًا كبيرًا فور طرحها، حيث تتصدر قوائم الأغاني الأكثر استماعًا وتحظى بمشاهدات مرتفعة على منصات التواصل الاجتماعي.

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