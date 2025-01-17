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مشاهير العرب - تامر عاشور يقطع جولة حفلات في أمريكا بسبب «جوى أورد» ويتجه للرياض - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تامر عاشور يقطع جولة حفلات في أمريكا بسبب «جوى أورد» ويتجه للرياض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تامر عاشور يقطع جولة حفلات في أمريكا بسبب «جوى أورد» ويتجه للرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 09:16 مساءً - غادر النجم تامر عاشور، مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، متجها إلى الرياض لحضور فعاليات مهرجان جوى أورد التى تنطلق غدا، وتحمل عدد من المفاجئات، حيث أنه مرشح لجائزتين الأولى أفضل مطرب لتألقه خلال العام الماضي والثانية أفضل أغنية وهى هيجيلي موجوع الذى حصد عليها جوائز كثيرة وتخطت ملايين المشاهدات، وتلقي عليها الكثير من الاشادات على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، ومن المقرر أن يعود إلى امريكا بعد حفل جوى اورد لإحياءه حفل في مدينة أنجلوس، وذلك بعد نجاح 3 حفلات قدمها خلال شهر يناير الجاري.

تامر عاشور يكشف عن أغاني ياه

وطرح أول أمس النجم تامر عاشور ألبومه الجديد والذى يحمل اسم «ياه» على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر التريند مجرد طرحه مباشرة، والذى يضم باقة متنوعة من الأغانى التى يتعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين.

الألبوم الجديد يشمل 12 أغنية هي: "ياه" و"الله يحنن" و"حبيبي القديم" و"حبك رزق" و"أنا مكرهتوش" و"يوم ما تنسى" و"قصر بعيد" و"مرتحناش" و"ماشيين" و"جم شرفوا" و"متعملهاش حكا" و"مش بعرف أنا".

تامر عاشور

تامر عاشور حقق العام الماضى من خلال أغنيته الشهيرة هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.

الأغنية صنعها 3 شباب من نجوم الموسيقى، هم: الشاعر محمود عليم والموزع عمرو الخضرى والملحن عمرو الشاذلى، واتسم أداؤهم فيها بالبساطة والسهولة جعلتها تجذب استماع الكثير من جمهور تامر عاشور داخل وخارج مصر.

تامر عاشور في حفل بيلبورد عربية

وتعتبر أغنية هيجيلي موجوع لتامر عاشور من أكثر الأغاني الرائجة خلال عام 2024 على موقع يوتيوب، حيث تخطت مشاهدتها 200 مليون مشاهدة في أقل من عام، وتعتبر أكثر الأغانى مشاهدة في عام 2024، ونال عاشور جائزتين خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية 2024، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية "هيجيلي موجوع".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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