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طرح التريلر الرسمي لفيلم الرعب The monkey - أخبار كلمتك

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طرح التريلر الرسمي لفيلم الرعب The monkey - أخبار كلمتك

طرح التريلر الرسمي لفيلم الرعب The monkey - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 09:20 مساءً - طرح التريلر الدعائي الرسمي لفيلم الرعب المنتظر The monkey، والمقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 21 فبراير ٢٠٢٥.

ووصلت مدة التريلر الرسمي لفيلم The monkey، لدقيقتين و٥ ثوانٍ، تضمنت مشاهد مرعبة ودموية من الفيلم.

تفاصيل فيلم The monkey

 فيلم  The monkey، تدور أحداثه، حول عثور  الأخوين التوأم، بيل، وهال، علي لعبة قرد قديمة، تعود لوالدهما أثناء طفولته، وحينها تبدأ سلسلة من الوفيات المرعبة والبشعة، ليقرر الأخوين التخلص من اللعبة والمضي قدما في حياتهم، ولكن الأمر لن يكون بتلك السهولة.

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 The monkey، من تأليف وإخراج أوسجود بيركنز، ومن بطولة ثيو جيمس، وتاتيانا ماسلاني، وإيليجا وود، وكريستيان كونفيري، وكولين أوبراين، روهان كامبل، وسارة ليفي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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