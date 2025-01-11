مشاهير العرب - «ما حد يسألني».. تصرف غريب من إليسا أثناء تواجدها بموسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 02:11 مساءً - إليسا.. استحوذت النجمة اللبنانية إليسا، على مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أفصحت عن رغبتها في عدم تناول الأسئلة بحفلها الأخير الذي أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ إليسا ترفض الأسئلة من الحاضرين في الحفل، وظهرت إليسا على السجادة الحمراء لحفلها في الرياض، قامت بتجاهل الإعلام، قائلة: «بليز ما حد يسألني أسئلة»، الأمر الذي شهدت من خلاله تفاعل قطاع كبير من المتابعين حولها.

وكانت إليسا، اشعلت حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض بتقديم باقة من أفضل أعمالها الغنائية التي طرحتها مؤخرا.

آخر أعمال إليسا

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال إليسا طرحها لأغنية أنا سكتين بالتعاون مع الفنان تامر عاشور.

أغنية «أنا سكتين»، من ألحان تامر عاشور، والكلمات للشاعر نادر عبد الله، ومن إنتاج الشركة الخاصة لها ليكون أول ألبوم من إنتاج شركتها الخاصة بعد مشوار فني دام ما يزيد عن 25 عاما.

وتضمنت كلمات أغنية «أنا سكتين»: «تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق، دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين، جنة وجحيم، خليك بقى معايا في السليم، أنا نقطتين، وأقرب مسافة ليا خط مستقيم».