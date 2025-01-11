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مشاهير العرب - «ما حد يسألني».. تصرف غريب من إليسا أثناء تواجدها بموسم الرياض - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «ما حد يسألني».. تصرف غريب من إليسا أثناء تواجدها بموسم الرياض - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «ما حد يسألني».. تصرف غريب من إليسا أثناء تواجدها بموسم الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 11 يناير 2025 02:11 مساءً - إليسا.. استحوذت النجمة اللبنانية إليسا، على مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أفصحت عن رغبتها في عدم تناول الأسئلة بحفلها الأخير الذي أحيته ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ إليسا ترفض الأسئلة من الحاضرين في الحفل، وظهرت إليسا على السجادة الحمراء لحفلها في الرياض، قامت بتجاهل الإعلام، قائلة: «بليز ما حد يسألني أسئلة»، الأمر الذي شهدت من خلاله تفاعل قطاع كبير من المتابعين حولها.

وكانت إليسا، اشعلت حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض بتقديم باقة من أفضل أعمالها الغنائية التي طرحتها مؤخرا.

آخر أعمال إليسا

والجدير بالذكر، أن آخر أعمال إليسا طرحها لأغنية أنا سكتين بالتعاون مع الفنان تامر عاشور.

أغنية «أنا سكتين»، من ألحان تامر عاشور، والكلمات للشاعر نادر عبد الله، ومن إنتاج الشركة الخاصة لها ليكون أول ألبوم من إنتاج شركتها الخاصة بعد مشوار فني دام ما يزيد عن 25 عاما.

وتضمنت كلمات أغنية «أنا سكتين»: «تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق، دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين، جنة وجحيم، خليك بقى معايا في السليم، أنا نقطتين، وأقرب مسافة ليا خط مستقيم».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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