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مدير شركة المتصدر للنقل الدولي بعدن يتحدث عن الازدحام في منفذ الوديعة ودور هيئة شؤون النقل في وضع الحلول - أخبار كلمتك

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مدير شركة المتصدر للنقل الدولي بعدن يتحدث عن الازدحام في منفذ الوديعة ودور هيئة شؤون النقل في وضع الحلول - أخبار كلمتك

مدير شركة المتصدر للنقل الدولي بعدن يتحدث عن الازدحام في منفذ الوديعة ودور هيئة شؤون النقل في وضع الحلول - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - الجمعة 17 يناير 2025 09:37 مساءً - تحدث مدير شركة المتصدر للنقل الدولي في عدن الأستاذ علوان السبئي ،  بشأن الإزدحام في منفذ الوديعة الحدودي والخطوات التي اتخذتها الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري لمعالجة الأمر .


وفي مقابلة صحيفة له ، أشاد السبئي  بالجهود المتواصلة التي تبذلها الهيئة، معبرًا عن امتنانه لرئيس الهيئة فارس شعفل الذي قال أن الهيئة  بقيادته تسير بخطى ثابتة نحو مستقبل مشرق و واعد بقوله : "إن عمل الفرق المتخصصة، التي تواصل الليل بالنهار، يساهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة."

في سياق آخر، تحدث السبئي عن عدد من الإنجازات البارزة التي حققتها الهيئة، مثل إطلاق نظام إلكتروني لتنظيم حركة باصات النقل الجماعي في عام 2023، والذي يسهم في توزيع الرحلات بناءً على القدرة التشغيلية. وأشار إلى أن الهيئة تابعت تحديث هذا النظام بشكل دوري، كان آخر تحديث له في يوليو 2024.

مضيفاً أنه تم تطبيق نظام إلكتروني خاص باذن مغادرة المركبات ، الذي يتيح التقديم المسبق للحصول على إذن بالمغادرة، ما يخفف من ازدحام المرور، وهو ما اعتبره السبئي خطوة هامة لتسهيل الحركة ، مؤكدا أن  الهيئة لا تتوانى في تنظيم المنافسة بين الشركات لرفع مستوى الخدمات وضمان حقوق الركاب.


وبشأن التحديات التي تواجهها الهيئة، والتعميم الصادر من الهيئة بتوقيف الرحلات من يوم الأربعاء إلى السبت ، أشار إلى مشكلة الازدحام في منفذ الوديعة، حيث قال: "هذا المنفذ يعد الوحيد لأكثر من 3 ملايين مقيم، مما يزيد من الضغط والإقبال عليه خلال فترات الازدحام ، ويحصل تكدس للمسافرين في المنفذ لأيام تصل إلى اسبوع وتعميم الهيئة هو لتخفيف المعاناة على الناس ونحن نؤيده كشركات نقل".

وبشأن  الحلول التي يراها مناسبة  لحل الازدحام ، أوضح السبئي أن التدابير الأخيرة التي وضعتها الهيئة هي حلول جيدة وتتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمنفذ  ، مردفًا أن الحلول الجذرية تأتي على عاتق مجلس  القيادة الرئاسي والحكومة بمخاطبة الاشقاء  في  السعودية لتوسيع ميناء الوديعة من الجانبين ورفع الطاقة الاستيعابية بما يتناسب مع عدد المغادرين .


وتحدث وكيل شركة المتصدر  عن رؤيته المستقبلية للهيئة  ، لافتا إلى أنها في السنوات الأخيرة عملت بشكل متسارع على مواكبة الحداثة من خلال الزامها الشركات بموديلات الباصات بما لا يقل عن موديل 2020 للباصات الصينية و 2017 للمرسيدس ، إضافة إلى الزام  الشركات بمقرات رسمية ومكاتب محدثة وورش للصيانة للفحص الدوري للحافلات ومنع دخول الحافلات غير المرخصة أو مغادرتها بركاب ، وفق تعبيره.

وقال السبئي إن الهيئة في الآونة الأخيرة لعبت دورا مهما في اتاحة الفرصة لجميع المستثمرين في مجال النقل وتحويله الى سوق تنافسية  بناءًا على تجويد الخدمه بقوله :" كان لدينا شركات لاتتجاوز الخمس  شركات تحتكر السوق وتفرض الخدمة فرضا على العملاء اليوم لدينا أكثر من 30 شركة مرخصة في اليمن وتنافس غير عادي في تقديم الخدمة الأفضل للمواطن".

وأضاف :"  كانت هناك حافلات  تعمل بشكل متطفل أيام المواسم  وتغرق السوق ودون ادنى رقابة وهذه اختفت تماما بفعل القوانين التي تفرضها الهيئة .كل هذه التدابير التي وضعت حافظت على سوق النقل من الانهيار بفعل المتطفلين ، لايمكن لأي حافلة أن تحمل ركاب أن لم تخضع لكافة الاشتراطات والنصوص المفروضة من الهيئة".

وأكد السبئي أن التعاون بين الهيئة والشركات هو السبيل لتحقيق نتائج إيجابية تعود بالنفع على الجميع، معربًا عن تفاؤله بمستقبل قطاع النقل تحت القيادة الحكيمة للهيئة ، مجددا شكره لرئيس الهئية فارس شعفل الذي قال إنه قدم نموذج رجل دولة محترم ومبشر بمستقبل مشرق بقطاع النقل حد وصفه.

وتعد شركة المتصدر للنقل الدولي واحدة من الشركات الرائدة في مجال النقل الدولي البري، حيث تسعى لتقديم خدمات ذات جودة عالية ومتميزة وتحظى بسمعة جيدة في قطاع النقل بين اليمن والمدن السعودية.

ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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