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«خريج هندسة الطيران»: بعد تخرجي اندهشت من عدم توافر فرص عمل - أخبار كلمتك

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«خريج هندسة الطيران»: بعد تخرجي اندهشت من عدم توافر فرص عمل - أخبار كلمتك

«خريج هندسة الطيران»: بعد تخرجي اندهشت من عدم توافر فرص عمل - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 09:36 مساءً - قال المهندس أحمد خالد، إن مشروع تخرجه الذي تمحور حول صناعة طائرة بدون طيار مهمًا للغاية، خاصة وأن الدرون أصبحت تستخدم في مجال البترول وأعمال الصيانة، والكثير من المجالات، وهذا يوفر المزيد من الوقت والمال.

وأضاف "خالد"، خلال حواره مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، ببرنامج "المحاور"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن شركات الطيران في مصر طلبت الكثير من التخصصات خلال الفترة الأخيرة، ولكنها لم تطلب مهندسي طيران، وهذا الأمر أثار استغرابه بصورة كبيرة، موضحًا أنه أحب دراسة مجال هندسة الطيران، ولكن بعدما تخرج، استغرب من عدم توافر العمل لمهندسي الطيران، مشيرًا إلى أنه لا يعرف أي شخص تخرج من هندسة الطيران يعمل في مجاله سواء من الدفعة الحالية أو الدفعات السابقة.

وأشار إلى أن مهندس الطيران في حاجة إلى الحصول على رخصة لمزاولة المهنة، موضحًا أنه حصل على هذه الرخصة والكثير من الكورسات التدريبية، ورغم ذلك لم يعمل حتى الآن.

وأكد أن هناك ضرورة للاهتمام بمجال الدرون، لأن هذا المجال هو المستقبل، مشيرًا إلى أن صناعة ماتور الدرون ليس صعبًا، وفي حاجة إلى ضخ بعض الاستثمارات للتوسع في هذا المجال.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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