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لغة أجنبية وهندسة، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة غدا وإرشادات مهمة للطلاب - أخبار كلمتك

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لغة أجنبية وهندسة، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة غدا وإرشادات مهمة للطلاب - أخبار كلمتك

لغة أجنبية وهندسة، انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة غدا وإرشادات مهمة للطلاب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 09:20 مساءً - تنطلق، غدا السبت، امتحانات الشهادة  الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية  المقبل  وتستمر حتى الخميس ٢٣ يناير.

ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية غدا في أولى أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول الامتحان فى  مادة اللغة الأجنبية ومادة الهندسة

جدول امتحانات الشهادة  الإعدادية

وجاء جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ للشهادة الاعدادية كالاتى

يوم السبت: مادة اللغة الأجنبية ومادة الهندسة

يوم الاثنين: مادة اللغة العربية والخط والاملاء ومادة التربية الدينية

يوم الثلاثاء: مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الفنية

يوم الأربعاء: مادة العلوم ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

يوم الخميس: مادة الدراسات الاجتماعية

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

وشدد  الدكتور إبراهيم صابر،محافظ القاهرة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات حرصًا على صحة وسلامة الطلاب، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لأداء الطلاب امتحاناتهم فى سهولة ويسر.

وأشارت سماح محمد إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة كافة المواد لطلاب الشهادة الاعدادية عبر البث المباشر على مدار الأيام الماضية.

وأعلنت سماح إبراهيم مديرية التربية والتعليم بالقاهرة , أن جميع اللجان الإمتحانية بالقاهرة استعدت لاستقبال طلاب الشهادة الاعدادية والمقرر أن تنطلق بداية من غدًا السبت الموافق ١٨  يناير ٢٠٢٥.

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة اتخاذ كافة الإجراءات بشأن امتحانات الشهادة الاعدادية وهى جاهزية اللجان من حيث النظافة والتهوية الجيدة وكفاءة الإضاءة وتوفير الجو الملائم والهادي للطلاب لأدائهم الامتحانات بسهولة ويسر.

كما تم إعلان كشوف المناداة وجداول الإمتحانات فى أماكن ظاهرة  واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

ووجهت "مدير المديرية" بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لرؤساء اللجان فى تنظيم عملية دخول الطلاب ومنع تزاحم أولياء الأمور أمام مقار اللجان.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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