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الرياضة - 08:56 - شبورة واضطراب في الملاحة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا السبت - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:56 - شبورة واضطراب في الملاحة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا السبت - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:56 - شبورة واضطراب في الملاحة.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا السبت - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 08:56 مساءً - حالة الطقس.. تشهد مصر في الفترة الحالية موجة برد شديدة منذ حلول فصل الشتاء 2025، وفي هذا الإطار ترتفع معدلات البحث على من قبل المواطنين عن حالة الطقس غدا السبت 18 يناير 2025، خاصة بعد اللتحذيرات التي أطلقتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس

وتوفرالأسبوع لمتابعيها معرفة كل ما يخص حالة الطقس غدا، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.

حالة الطقس

حالة الطقس غدا

توقعت الأرصاد الجوية، أن تأتي حالة الطقس غدا معتدلة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائلة للدفء على شمال الصعيد وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يأتي الطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع علي المزروعات فى وسط سيناء.

الشبورة غدا

وأشار خبراء الأرصاد، إلى أنه ستتكون غدا شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

بالنسبة ل حالة الطقس غدا في البحر المتوسط، فتكون معتدلة ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحرالأحمر، فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس غدا
درجات الحرارة غدا السبت 18 يناير 2025
المدن/ المحافظات العظمى الصغرى
القاهرة 20 12
العاصمة الإدارية 20 11
6 أكتوبر 21 11
بنها 20 12
دمنهور 19 11
المنصورة 20 12
الزقازيق 20 11
شبين الكوم 19 11
طنطا 19 12
دمياط 20 14
بورسعيد 20 15
الإسماعيلية 21 10
السويس 21 10
العريش 20 9
رفح 19 10
رأس سدر 22 10
نخل 19 8
كاترين 17 0
الطور 21 13
طابا 20 11
شرم الشيخ 24 17
الإسكندرية 20 11
العلمين الجديدة 19 12
مطروح 20 11
السلوم 19 10
سيوة 21 9
رأس غارب 22 15
الغردقة 25 16
سفاجا 25 15
الأقصر 25 10
أسوان 30 16
الوادي الجديد 27 14
أبو سمبل 29 17

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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