مشاهير العرب - «لأ ثواني».. تضع بسمة بوسيل في صدارة التريند (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 09:16 مساءً - تمكنت الفنانة بسمة بوسيل، من الاستحواذ على اهتمام قطاع كبير من الجمهور مع طرح الأغنية الثانية لها التي تحمل اسم «لأ ثواني» عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الساعات القليلة الماضية، الأمر الذي وضعها في صدارة مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي.

ومع ارتفاع مؤشرات بحث الجمهور حول أغنية «لأ ثواني» لـ بسمة بوسيل، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين كل ما تحتاج معرفته عن أغنيتها.

أغنية «لأ ثواني» لـ بسمة بوسيل

وكانت بسمة بوسيل، اطلقت أغنية «لأ ثواني» عبر حسابها الرسمي بموقع الفيديوهات «يوتيوب» خلال الأيام الماضية، والتي تمكنت من تحقيق أكثر من 465 ألف مشاهد في أيام قليلة منذ طرحها.

وأغنية «لا ثواني» لـ بسمة بوسيل، من كلمات الشاعر عليم، وألحان محمد خلف، وألحان محمد خلف، وإنتاج موسيقي محمد العشي.

وتضمنت كلمات أغنية «لا ثواني» لـ بسمة بوسيل الأتي: «لأ ثوانى.. كل دا ومش شايف انّى معاك بعانى؟!، كنت ممكن اقولّك ايه؟.. ولّا ليه؟، ما انت ماتحطّتش مرّه فيوم مكانى، انتظارك.. وانّى استنّى انّى اسمع اعتذارك، كان ف منتهى الغباء، إبتلاء، حُطّ انّى فوقت منّه ف اعتبارك، أيوا بعلن انسحابى من انتمائى للى باقى، من مشاعرى ف يوم تجاهك، أيوا مش فارق معايا تكون معايا، مش هقضّى عمرى أشدّ ف انتباهك، لازم ابدأ انّى انسى حاجه حاجه وكل حاجه، كانت بتاخد من أمانى».