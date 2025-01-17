مشاهير العرب - أنغام: «علاقتي مع أبويا محتاجة دراسة نفسية» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 17 يناير 2025 09:16 مساءً - تحل النجمة أنغام، ضيفة على برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي الحلقة المقبلة، والتي من المفترض أن تكشف خلالها عن الكثير من التفاصيل المثيرة والمشوقة حول حياتها الخاصة والفنية.

وكانت الصفحة الرسمية لـبرنامج «كلمة أخيرة»، كشفت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن استضافة أنغام مع الإعلامية لميس الحديدي، قائلة: «في عالم أنغام، انتظروا حلقة خاصة مع النجمة الكبيرة أنغام.. الثلاثاء 9 مساءً على شاشة ON مع لميس الحديدي في كلمة أخيرة».

وفي هذا السياق، تحدث أنغام عن علاقتها بوالدها، مشيرة إلى أنها كانت تحتاج لدراسة نفسية، نظرا للاكتئاب والصعوبات التي مرت بها بهذه العلاقة، مردفة: «كانت محتاجة دراسة من أطباء نفسيين مكنتش عارفة أغني واكتئاب حاد».

أنغام تطلق فيديو كليب تيجي نسيب

وفي وقت سابق، فجأت أنغام، قطاعا كبيرا من محبيها باحتفالها بإطلاق فيديو كليب ألبوم «تيجي نسيب» بعرضه داخل إحدى دور العرض السينمائية، أمس الأربعاء، الأمر الذي استحوذ على مؤشرات البحث عبر تريند «جوجل» ومنصات التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، حرص النجم أكرم حسني، عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» على إطلاق أنغام لفيديو كليب «تيجي نسيب»، قائلا: «من نجاح لنجاح يا نغومة».

وعلى هامش احتفالية إطلاق ألبوم تيجي نسيب، أعربت أنغام عن سعادتها بموهبة أكرم حسني في التأليف والتلحين: .أحيى فريق عملي وزملائي الكبار سواء الشعراء والملحنين، لأنهم في حياتي هم العنصر الأهم والأكبر، هم السند والمبدعين الحقيقين، الذين يبدأون النجاح ثم يأتى دورى أنا لأكون الصوت الذي يقدم إبداعهم».