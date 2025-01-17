عمر مرموش: لا أخشى الجماهير وهذا ما يميز استاد نادي آينتراخت فرانكفورت - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 09:40 مساءً - أكد عمر مرموش، نجم منتخب مصر ونادي آينتراخت فرانكفورت الألماني، عدم رهبته من الجماهير داخل الاستاد، مشيرا إلى أنه تعود على مثل تلك الأمور.

وتحدث عمر مرموش، خلال حواره مع إسعاد يونس، فى برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة dmc: “أنا هنا في ألمانيا منذ 7 سنوات لكن قضيت في فرانكفورت سنة ونصف تقريبا”.

وخلال حديثه مع إسعاد يونس سألته عن ما يفعله في ظل برودة الجو في ألمانيا، أجاب أنه يرتدي ملابس ثقيلة، لترد عليه: تناول السحلب والمغات وقرفة باللبن".

وواصل: “استاد النادي يقام فيه الحفلات وهذا ما يفرق بينه وبين الاستاد العادي، لأنه يمتلك عدة تقنيات تجعله قادرا على استقبال الحفلات ومثل تلك الأمور".

وأكمل: "لكن نحن كفريق نستخدم الكاميرات من فوق لكي نصور الملعب والمنافسين لدراستهم قبل كل لقاء".

مشوار مرموش

وتحدث نجم نادي فرانكفورت الألماني عمر مرموش في أول ظهور تلفزيوني بشكل مختلف، عن مسيرته الكروية ونجاحه في الاحتراف وقصة نجاحه المميزة في عالم كرة القدم، وأبرز التحديات التي واجهته، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء.

الكشف عن قيمة انتقال عمر مرموش لـ مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية عن قيمة انتقال عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني وآينتراخت فرانكفورت إلى مانشستر سيتي.

وكتب الصحفي فلوريان بلاتنبيرغ أنه تم الكشف بشكل مؤكد عن مبلغ انتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي، حيث يقدر المبلغ بـ 75 مليون يورو + 5 ملايين إضافات.



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