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أنغام ترد على جدل "صوت مصر" وتوجه رسالة إلى شيرين في "كلمة أخيرة" - أخبار كلمتك

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أنغام ترد على جدل "صوت مصر" وتوجه رسالة إلى شيرين في "كلمة أخيرة" - أخبار كلمتك

أنغام ترد على جدل "صوت مصر" وتوجه رسالة إلى شيرين في "كلمة أخيرة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 17 يناير 2025 09:40 مساءً - تستضيف الإعلامية لميس الحديدي، الثلاثاء المقبل، النجمة أنغام، في حلقة خاصة من برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة "ON" في حوار عن الموسيقى والحياة.

أنغام مع لميس الحديدي 

تتحدث النجمة خلال اللقاء الذي يذاع في التاسعة مساء من داخل ستوديو التسجيل الخاص بأنغام، عن تفاصيل عالمها الخاص ما بين الغناء والمسرح والحياة الخاصة وكيف توازن بمجهود كبير بين كل أدوارها لتحافظ عليها وعلى نجوميتها.

لقب صوت مصر

كما تتحدث أنغام خلال اللقاء عن جدل "صوت مصر"، وترسل رسالة إلى شيرين عبد الوهاب، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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