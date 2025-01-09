مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «watch it» تكشف عن كواليس الشرنقة لـ أحمد داود بهذه الطريقة «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 08:57 مساءً - كشفت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الرقمية، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أبرز كواليس مسلسل «الشرنقة» من بطولة الفنان أحمد داود، المقرر أن ينافس من خلاله ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وفي هذا السياق، شاركت WATCH IT عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» أبرز كواليس تصوير مشاهد مسلسل «الشرنقة»، قائلة: «الشرنقة.. أحدث انتاجات WATCH IT الأصلية في رمضان 2025 مع النجم أحمد داود، استنونا رمضانك عندنا».

ومن المفترض، أن يشهد مسلسل «الشرنقة» تعاون عدد كبير من النجوم، أبرزهم، أحمد داود، اللبنانية سارة أبي كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، وياسر عزت، إلى جانب عدد من الوجوه المميزة. العمل من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، ويُقدم قصة اجتماعية مشوقة تدور حول شخصية محاسب يجسدها أحمد داود، في رحلة مليئة بالأحداث المثيرة والمتغيرات.

آخر أعمال الفنان أحمد داود

يذكر أن، الفنان أحمد داود يعرض له حاليا في السينمات فيلم «الهوى سلطان»، الذى انطلق في نوفمبر الماضي، وحقق إيرادات تخطت 80 مليون جنيه، ويقدم داود بطولة الفيلم بمشاركة منة شلبي وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجى.

شارك في بطولة فيلم الهوى سلطان، عدد من نجوم الفن المصري أبرزهم: «منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي»، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب