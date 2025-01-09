ريال مدريد يضرب مايوركا 0/3 ويواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

ريال مدريد يضرب مايوركا 0/3 ويواجه برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني (صور) - أخبار كلمتك

بدون راحة، تدريبات مكثفة للمصري البورسعيدي في نيجيريا فور وصوله استعدادا لإنيمبا - أخبار كلمتك

بدون راحة، تدريبات مكثفة للمصري البورسعيدي في نيجيريا فور وصوله استعدادا لإنيمبا - أخبار كلمتك

تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

تفاصيل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية 2025 (صور) - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

الإمارات تؤكد استلام المتهم عبدالرحمن القرضاوي من لبنان - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

في مفاجأة صادمة للأمريكيين، ترامب يمازح أوباما في عزاء جيمي كارتر (فيديو) - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

حقيقة امتداد حريق الزرايب لدير القديس سمعان - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

رد قوي من أسامة قابيل على تصريحات إبراهيم عيسى حول إضافة مادة الدين لمجموع الثانوية العامة - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الخميس - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

خبير اقتصادي يكشف تأثير زيادة حصة مصر بصندوق النقد بنسبة 50% - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «watch it» تكشف عن كواليس الشرنقة لـ أحمد داود بهذه الطريقة «صور» - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «watch it» تكشف عن كواليس الشرنقة لـ أحمد داود بهذه الطريقة «صور» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. «watch it» تكشف عن كواليس الشرنقة لـ أحمد داود بهذه الطريقة «صور» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 08:57 مساءً - كشفت الصفحة الرسمية لمنصة WATCH IT الرقمية، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» أبرز كواليس مسلسل «الشرنقة» من بطولة الفنان أحمد داود، المقرر أن ينافس من خلاله ضمن مسلسلات رمضان 2025.

وفي هذا السياق، شاركت WATCH IT عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» أبرز كواليس تصوير مشاهد مسلسل «الشرنقة»، قائلة: «الشرنقة.. أحدث انتاجات WATCH IT الأصلية في رمضان 2025 مع النجم أحمد داود، استنونا رمضانك عندنا».

ومن المفترض، أن يشهد مسلسل «الشرنقة» تعاون عدد كبير من النجوم، أبرزهم، أحمد داود، اللبنانية سارة أبي كنعان، مريم الخشت، صبري فواز، علي الطيب، عمرو وهبة، صلاح عبد الله، محمد عبده، وياسر عزت، إلى جانب عدد من الوجوه المميزة. العمل من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج محمود عبد التواب، وإنتاج شركة أروما، ويُقدم قصة اجتماعية مشوقة تدور حول شخصية محاسب يجسدها أحمد داود، في رحلة مليئة بالأحداث المثيرة والمتغيرات.

آخر أعمال الفنان أحمد داود

يذكر أن، الفنان أحمد داود يعرض له حاليا في السينمات فيلم «الهوى سلطان»، الذى انطلق في نوفمبر الماضي، وحقق إيرادات تخطت 80 مليون جنيه، ويقدم داود بطولة الفيلم بمشاركة منة شلبي وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجى.

شارك في بطولة فيلم الهوى سلطان، عدد من نجوم الفن المصري أبرزهم: «منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، وجيهان الشماشرجي»، والفيلم من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة سي سينما لـ أحمد فهمي وهاني نجيب

اقرأ أيضاً
مسلسلات رمضان 2025.. أحمد داود يبدأ تصوير «الشرنقة» | صورة

فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي وأحمد داود يحقق إيرادات قياسية بدور السينما

إجمالي إيرادات فيلم «الهوى سلطان» لـ منة شلبي وأحمد داود بدور السينما

سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

مشاهير العرب - بعد زواج ابنها.. الفنانة حنان ترك تتصدر التريند - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق