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مشاهير العرب - طرح البوستر الجديد لفيلم 6 أيام» قبل عرضه بهذا الموعد | صورة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - طرح البوستر الجديد لفيلم 6 أيام» قبل عرضه بهذا الموعد | صورة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - طرح البوستر الجديد لفيلم 6 أيام» قبل عرضه بهذا الموعد | صورة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 9 يناير 2025 08:57 مساءً - أطلقت الشركة المنتجة لفيلم 6 أيام» من بطولة النجمين أحمد مالك وأية سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» البوستر الجديد المرسوم له باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، اليوم الخميس، وذلك استعدادا لانطلاقته في الفترة المقبلة.

وتصدر البوستر الرسمي لفيلم 6 أيام» أحمد مالك وآية سماحة بشخصيات تكشف عن ملامحهم داخل العمل السينمائي، والذي علقت عليه عبر حسابها على «إنستجرام» قائلة: «بعد غياب كبير للبوستر المرسوم، أفيش جديد لفيلم 6 أيام».

قصة فيلم 6 أيام

تدور أحداث فيلم 6 أيام حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددا وقد اتخذ كل منهما مسارا مختلفا في حياته عن الآخر، فهل يشاء القدر لهما أن يستمرا سويا أم لا؟ الفيلم دراما رومانسية عن الحب والصداقة والحياة، تحاول الإجابة عن سؤال: هل تتغير المشاعر مع تغيرنا ونضجنا بمرور السنين؟

أبطال فيلم 6 أيام

يُشارك في بطولة فيلم 6 أيام كل من النجم الشاب أحمد مالك، والنجمة الشابة آية سماحة، الفيلم من تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان وهاني نجيب وأحمد فهمي.

برومو فيلم 6 أيام

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم 6 أيام.. وعملت إيه فينا السنين» التريلر الرسمي للفيلم على مواقع التواصل الاجتماعي، الفيلم من إنتاج شركة «سي سينما برودكشنز» هاني نجيب وأحمد فهمي، ومن تأليف وائل حمدي وإخراج كريم شعبان، ومن بطولة أحمد مالك وآية سماحة.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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