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التجهيزات النهائية لحفل الفنان عبد المجيد عبد الله في موسم الرياض (صور) - أخبار كلمتك

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التجهيزات النهائية لحفل الفنان عبد المجيد عبد الله في موسم الرياض (صور) - أخبار كلمتك

التجهيزات النهائية لحفل الفنان عبد المجيد عبد الله في موسم الرياض (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 9 يناير 2025 08:51 مساءً - بدأت التجهيزات النهائية لحفل الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله الذي يحييه الليلة ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الخامسة.

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وظهر مسرح محمد عبده أرينا في أبهى صوره؛ استعدادا لاحتضان الحفل الذي من المتوقع أن يشهد حضورا جماهيريا كبيرا.

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وفي وقت سابق، أحيا الفنان عبد المجيد عبد الله واحدة من أقوى حفلاته في دولة الإمارات.

 

وأقيم الحفل على مسرح الاتحاد أرينا بالعاصمة أبو ظبي، وسط حضور جماهيري كبير، وشدا عبد المجيد عبد الله خلال الحفل بباقة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، وآخرها أغنية أنا أضحك.

 

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ومؤخرا، طرح عبد المجيد عبد الله، أحدث أغنياته بعنوان “أنا أضحك”.
 

أغنية أنا أضحك

وأغنية “أنا أضحك” لـ عبد المجيد عبد الله، من كلمات: تركي، وألحان: طارق محمد، وتوزيع موسيقي: عصام الشرايطي. 

 

 

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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