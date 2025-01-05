مشاهير العرب - محمد شرارة يجمع الموسيقى العربية بموسيقى الجاز بالأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 05:11 مساءً - تنظم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلاً بعنوان "موزاييك.. حينما تتلاقى الموسيقى العربية مع موسيقى الجاز" لعازف الفيولينه محمد شرارة وذلك في الثامنة مساء الثلاثاء 7 يناير علي المسرح الصغير.

يتضمن البرنامج مختارات من المؤلفات العربية والعالمية منها " أوراق الخريف، أهواك، حلق بى إلى القمر، هذه الحفلة التنكرية، روميو وجولييت، يا له من عالم رائع، تيكو تيكو، الجميع يحب، نحن الإثنان فقط، ذكريات، نهر القمر، كلمة حلوة، الطقس العاصف، تانجو بور كلود، اللحظة الشرقية وغيرها.

يذكر أن محمد شرارة ينتمي لأسرة موسيقية عريقة فهو حفيد الموسيقار الراحل عطية شرارة ووالده عازف التشيللو أشرف شرارة ووالدته عازفة البيانو إيمان سامي وكلاهما أستاذ في معهد الكونسرفتوار، بدأ حياته الفنية عازفاً للفيولينة ثم إتجه للقيادة عقب فترة تأهيل عبر ورش لفن القيادة الموسيقية في مصر وروسيا وسويسرا.