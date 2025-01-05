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مشاهير العرب - أحمد هنو يوجه بتحسين نظافة قصر ثقافة مصطفى كامل وتكثيف الفعاليات - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد هنو يوجه بتحسين نظافة قصر ثقافة مصطفى كامل وتكثيف الفعاليات - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد هنو يوجه بتحسين نظافة قصر ثقافة مصطفى كامل وتكثيف الفعاليات - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 04:51 مساءً - أجرى الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، جولة ميدانية شملت عدة مواقع ثقافية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الإسكندرية.

استهل الوزير جولته بزيارة قصر ثقافة الأنفوشي، حيث تابع سير العمل بالموقع، بحضور أحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي.

ثم انتقل الوزير لتفقد أعمال تطوير قصر التذوق الفني بسيدي جابر، التي بدأت منذ عام 2021. وخلال الزيارة، وجه بضرورة إعداد تقرير تفصيلي يوضح أسباب تأخر الانتهاء من أعمال التطوير. كما قرر توزيع العاملين بالموقع على مختلف المواقع الثقافية بالمحافظة لسد العجز الحالي والاستفادة من تلك الطاقات بالمواقع الثقافية الأخرى بالمحافظة.

وشملت الجولة تفقد قصر ثقافة مصطفى كامل، حيث وجه بتحسين نظافة الموقع وتكثيف الفعاليات الثقافية والفنية لتلبية احتياجات أبناء المنطقة المحيطة.

وأكد الدكتور أحمد فؤاد هنو أن هذه الجولات الميدانية ستستمر بهدف متابعة سير العمل بالمواقع الثقافية التابعة لقصور الثقافة، باعتبارها الأذرع الرئيسية للوزارة لنشر المنتج الثقافي والإبداعي في جميع أنحاء الجمهورية.

كما شدد الوزير على أن هذه الجولات تساهم في تحديد العقبات التي تعوق العمل الثقافي، وتتيح الاستفادة القصوى من الأصول والقدرات البشرية المتاحة لتعزيز أداء القطاع الثقافي على مستوى الجمهورية.

ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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