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بيت الغناء العربي يناقش إبداعات "سامي الحفناوي" في صالون مقامات - أخبار كلمتك

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بيت الغناء العربي يناقش إبداعات "سامي الحفناوي" في صالون مقامات - أخبار كلمتك

بيت الغناء العربي يناقش إبداعات "سامي الحفناوي" في صالون مقامات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 5 يناير 2025 04:20 مساءً - ينظم بيت الغناء العربي بقصر الأمير بشتاك بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية ثقافية مميزة ضمن سلسلة صالون"مقامات"، والذي يقام بالتعاون مع إذاعة البرنامج الثقافي بالإذاعة المصرية، وذلك في السابعة مساء الخميس الموافق 9 يناير.

ويحمل الصالون هذا الشهر عنوان "الإبداع عند سامي الحفناوي: ما بين الأصالة والتجديد"، بحضور الملحن الكبير سامي الحفناوي، أحد أبرز الأسماء في مجال التلحين والتوزيع الموسيقى، لمناقشة رحلته الفنية المتميزة التي جمعت بين احترام التراث الموسيقي وأساليب التجديد الإبداعي.

يتخلل الأمسية فقرة فنية يقدمها الفنان محمد شوقي بمصاحبة فرقته الموسيقية، لتضيف بعدًا عمليًا يعكس روح التجديد التي يمثلها "الحفناوي".

سلسلة صالون مقامات

جدير بالذكر أن سلسلة "صالون مقامات"، التي تُقام بإشراف الناقدة الدكتورة إيناس جلال الدين، تهدف إلى إحياء التراث الموسيقي العربي وتعزيز الوعي الفني لدى الجمهور، ويعد منصة لربط الحاضر بالماضي، من خلال مناقشة قضايا فنية مهمة واستضافة رواد الموسيقى والغناء العربي، بما يواكب روح العصر ويحافظ على الهوية الثقافية.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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