مشاهير العرب - بعد 5 أشهر زواج.. بتول الحداد تعلن انفصالها عن المنتج مصطفى الغزولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 5 يناير 2025 05:11 مساءً - بتول الحداد.. أعلنت بتول الحداد انفصالها عن زوجها المنتج مصطفى الغازولي، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

فبعد مرور أكثر من 6 شهور على زواجهما، أعلنت الفنانة بتول الحداد انفصالها عن زوجها ولم تكشف التفاصيل عبر خاصية ستورى على حسابها على «إنستجرام»، وكتبت: «تم الانفصال رسميًا بيني وبين زوجي السابق مصطفى الغازولي منذ فترة، متمنية له التوفيق في حياته المقبلة».

معلومات عن الفنانة بتول الحداد

بتول الحداد ممثلة شابة تخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج، وكانت بدايتها من خلال فيلم «فتاة المصنع» للمخرج محمد خان عام 2014 بداية مشوارها الفني.

وشاركت عام 2016 بمسلسل «يونس ولد فضة» مع الفنان عمرو سعد في دورة «غادة»، ثم في دور «صفية» عام 2018 بمسلسل «نسر الصعيد» مع الفنان محمد رمضان.

آخر أعمال الفنانة بتول حداد

يعتبر مسلسل برغم القانون آخر أعمال الفنانة بتول حداد، والشي شارك في بطولته كلا من إيمان العاصي، هاني عادل، محمد القس، حمزة العيلي، وليد فواز، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، ياسر عزت، نبيل علي ماهر، وهو من إخراج شادي عبد السلام، في الموسم الرمضاني الماضي 2024 من خلال دور «سعاد» في مسلسل «صلة رحم» بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي.