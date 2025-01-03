مشاهير العرب - أحمد العوضي يتصدر التريند بعد رسالة دعمه لـ شريف الدسوقي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 03:36 مساءً - موقف مؤثر من الفنان أحمد العوضي تجاه الفنان شريف الدسوقي وضعه في صدارة التريند خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما نال إعجاب قطاع كبير من محبيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع طلب الأخير للعمل واستجابة العوضي له.

أحمد العوضي يستجيب لطلب شريف الدسوقي

وكان شريف الدسوقي طلب من أحمد العوضي، المشاركة معه في أحد الأعمال الفنية، قائلا: «لو سمحت عايز اشتغل معاك».

ومن جانبه، فاجأ أحمد العوضي قطاع كبير من متابعيه عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» باستجابته للطلب، مشيرا إلى أنه من معجبيه منذ ظهوره الأول في مسلسل بـ 100 وش»، قائلا: «الزميل الغالي على قلوبنا شريف الدسوقي أنا مشفتش التعليق على اللايف للأسف».

وأضاف أحمد العوضي: «طلبك على راسي يا شريف أنا أتشرف بالشغل معاك يا حبيبي وأزيد بيك، وأعلى بيك، وإن شاء الله هيجمعنا عمل في الوقت القريب، وأنا من معجبينك يا شريف ومن محبي دورك الجميل مع الزميلة الغالية نيللي كريم في مسلسل ب 100 وش».

آخر أعمال أحمد العوضي

ومن ناحية أخرى، يعيش أحمد العوضي حالةً من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يواصل تصوير مشاهد مسلسل «فهد البطل» المقرر عرضه ضمن أعمال موسم رمضان 2025.

ويشارك أحمد العوضي، في بطولة مسلسل «فهد البطل»، عدد من النجوم أبرزهم: ميرنا نور الدين، نسرين أمين، عصام السقا، صفوة، أحمد عبد العزيز، صفاء الطوخي، عزت الزين، لوسي، وجارٍ التعاقد مع باقي أفراد العمل.

ومن المقرر أن يتكون مسلسل «فهد البطل» من 30 حلقة، وتدور أحداثه في إطار صعيدي شعبي، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي.

وأشار أحمد العوضي، في تصريحات لبرنامج «Arab Wood»، إلى نوعية العمل قائلاً: «ميكس ما بين الشعبي والصعيدي بتركيبة مختلفة، والمسلسل به العديد من المفاجآت التي تجعله أقوى من مسلسل «حق عرب»، الذي عُرض في موسم رمضان الماضي».