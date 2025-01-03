مشاهير العرب - حفل رامي صبري ونانسي عجرم يرفع شعار كامل العدد اليوم «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 3 يناير 2025 04:31 مساءً - رفع حفل الفنان رامي صبري الذي يجمعه بالنجمة اللبنانية نانسي عجرم، اليوم الجمعة، شعار كامل العدد قبل ساعات من انطلاقة الحفل على مسرح أبو بكر سالم، والذي من المفترض أن يقدما خلاله باقة من أفضل أعمالهم الغنائية.

وفي هذا السياق، شوق رامي صبري، المتابعين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» لحفله اليوم بالرياض، مشيرا إلى اكتمال العدد، قائلا: «نفاذ تذاكر حفل النجم رامي صبري والنجمة نانسي عجرم اليوم في الرياض».

وكان رامي صبري، كشف عبر حسابه على «إنستجرام» عن كواليس التحضير لحفله في الرياض، قائلا: «من بروڤة حفل الرياض غداً.. جاهزين».

آخر أعمال رامي صبري

ومن ناحية أخرى، يعيش رامي صبري حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، حيث يستعد لانطلاقة أحدث أعماله الغنائية التي تحمل اسم «ميتنسيش» بالتعاون مع الفنان تامر حسني لأول مرة.

تعليق رامي صبري على التعاون مع تامر حسني

وكان رامي صبري، أعرب عن سعادته للتعاون مع النجم تامر حسني في ديو جديد لأول مرة، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

وشارك رامي صبري، صورة عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» تجمعه بـ تامر حسني، وعلق عليها قائلا: «أنا بشوف الصورة دي بشكل تاني خالص، أولاً تامر فنان أخ وغالي ومحترم، وواثق في نفسه، ودي للأسف مش موجودة كتير في مغنيين كتير ناجحين ولكن عندهم مشاكل كبيرة ومايعرفوش يبقوا زي الراجل المحترم اللي ماسك المايك ده».