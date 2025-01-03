حسين حمودة في "حلقة القاهرة النقدية" ببيت الشعر العربي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 3 يناير 2025 04:20 مساءً - ينظم بيت الشعر العربي "مركز إبداع الست وسيلة" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حلقة نقاشية جديدة من حلقات “القاهرة النقدية ناقد ومشروع”.

حيث تعقد الحلقة لمناقشة المشروع النقدي للأكاديمي والناقد حسين حمودة، وذلك في السادسة مساء الأحد 5 يناير.

ويدير الحلقة الناقد أحمد حسن عوض ويشارك في الأمسية كل من النقاد الدكتور سامي سليمان، الدكتورة ناهد راحيل، والدكتورة إسراء بدوي، والدكتور محمود عبد الباري.

وتسعى حلقة القاهرة النقدية إلى إعادة النقد للمشهد الثقافي والالتفات مجددًا للمشاريع النقدية الفارقة ومناقشتها والوقوف على نقاط تميزها وجدتها، كما تسعى إلى توحيد جهود النقاد وتواصل الأجيال النقدية بعضهم ببعض وفتح سُبل الحوار بينهم.

الناقد حسين حمودة

تخرج الناقد حسين حمودة في كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة القاهرة، ويعمل حاليًا أستاذًا للأدب العربي الحديث بجامعة القاهرة، ويرأس تحرير مجلة "فصول" الأدبية، كما يشغل منصب نائب مقرر لجنة القصة بالمجلس الأعلى للثقافة منذ ديسمبر 2015.

وفاز بجائزة الدولة التقديرية فى الآداب عن مؤلفاته العديدة فى النقد منها "الرواية والمدينة نماذج من كتاب الستينات فى مصر"، كتاب "فى غياب الحديقة حول متصل الزمان والمكان فى روايات نجيب محفوظ"، و"ميادين الغضب قراءات فى روايات مصرية"، وله أيضا مختارات قصصية من عيون القصة المصرية وقد جاء فوزه بالجائزة تتويجا لرحلة طويلة مع النقد والإبداع.

المبادرة تبناها بيت الشعر العربي التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في ديسمبر الماضي ليكون مقرًا دائمًا لها في كل لقاءاتها القادمة، وعنها يقول الشاعر "سامح محجوب" مدير بيت الشعر العربي: إنها بداية واعدة لمشروع ثقافي كبير وجاد، ووَعد بالمزيد من الزخم والنجاح في حلقاتها القادمة.

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